Lenovo hé lộ laptop chơi game màn hình cuộn cực chất cho game thủ

Theo tiết lộ của Windows Latest, Lenovo dự kiến ​​ra mắt laptop chơi game Legion Pro Rollable với màn hình OLED dẻo có thể mở rộng đến tỷ lệ khung hình 21:9. Máy ​​sẽ được trang bị CPU Intel Panther Lake và GPU Nvidia RTX 50-series. Sản phẩm sẽ lộ diện ngay tại CES 2026.

Trước đó, Lenovo đã từng giới thiệu chiếc laptop có màn hình cuộn đầu tiên tại CES 2025. Với ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, màn hình của laptop cuộn theo chiều dọc, mở rộng màn hình OLED 120Hz từ 14 lên 16,7 inch. Tuy nhiên, với Legion Pro Rollable, màn hình sẽ cuộn theo chiều ngang.

Legion Pro Rollable với màn hình cuộn ngang.

Thiết bị sử dụng màn hình linh hoạt cho phép mở rộng hoặc thu gọn màn hình bằng cách cuộn vào và mở ra khỏi khung thông qua cơ chế động cơ. Lenovo Legion Pro "Rollable" dự kiến ​​hoạt động theo cách tương tự, hiện chưa có thông tin chi tiết về kích thước của màn hình mở rộng.

Giống như ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, chiếc laptop này được đồn đoán sẽ có tốc độ làm mới ít nhất 120Hz, kích thước màn hình có thể là 14 inch, khi mở ra sẽ thành màn hình siêu rộng 16 inch. Để dễ hình dung, ThinkBook có màn hình 14 inch ở chế độ tiêu chuẩn với độ phân giải 2000 x 1600 và tỷ lệ khung hình 5:4. Ở chế độ mở rộng, màn hình có kích thước 16,7 inch với độ phân giải 2000 x 2350 và tỷ lệ khung hình 8:9.

Ngoài ra, thiết kế của máy tương tự như các laptop khác trong dòng Legion, chẳng hạn như Lenovo Legion Pro 7i. Vì Legion Pro "Rollable" cũng có bàn phím số, chúng ta có thể thấy cùng một màn hình OLED 16 inch (2560 x 1600) như Legion Pro 7i.

Liệu màn hình cuộn có phải là tương lai?

Lenovo đã từng tung ra các ý tưởng máy tính xách tay độc đáo, bao gồm cả máy tính xách tay OLED gập ThinkBook Flip 18 inch và máy tính xách tay chạy bằng năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, giờ đây chúng ta đang thấy sự tiếp nối của ý tưởng màn hình cuộn đã được ra mắt trước đó và lần này là dành cho chơi game.

Laptop chơi game với màn hình cuộn dọc - ThinkBook Plus Gen 6 Rollable.

Việc có được màn hình siêu rộng tỷ lệ 21:9 di động trên một chiếc máy tính xách tay chơi game là điều thú vị vì tỷ lệ này thường chỉ dành cho những màn hình chơi game tốt nhất.

Dự kiến, giá của "siêu phẩm" này sẽ không hề rẻ, ThinkBook Rollable có giá hơn 3.000 USD (khoảng 78,9 triệu đồng). Đó còn chưa kể đến giá laptop đang tăng cao do khủng hoảng RAM. Nếu laptop chơi game dạng cuộn trở nên phổ biến, giá của những thiết bị này sẽ rất cao.

Vì những chiếc laptop Intel Panther Lake đầu tiên ​​sẽ được ra mắt tại CES 2026 nên rất có thể chúng ta sẽ thấy bộ vi xử lý Intel Core Ultra 3 series mới nhất bên trong Legion Pro "Rollable". Theo các kết quả benchmark bị rò rỉ, đây sẽ là một con chip rất mạnh mẽ.