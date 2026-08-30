Trung Quốc muốn xây 'nhà máy AI' tại Việt Nam

"Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng những nhà máy AI tại Việt Nam", ông Yang Xin, Viện trưởng Nghiên cứu công nghiệp, Phòng thương mại Hồng Kông tại Thâm Quyến, nói tại Diễn đàn đối thoại Việt Nam - Trung Quốc về AI và kinh tế số, chiều 27/8.

Theo ông Yang, nhu cầu đầu tư cho AI đang tăng theo cấp số nhân. Dẫn số liệu Gartner, ông cho biết chi tiêu AI toàn cầu dự kiến đạt khoảng 2,59 nghìn tỷ USD năm nay, tăng 47%, trong đó chi cho hạ tầng chiếm 55%.

Ông cho rằng thị trường trung tâm dữ liệu của Việt Nam có đặc điểm là "nhỏ, nhưng lại nhanh và rẻ". "Nhỏ" vì tổng công suất trung tâm dữ liệu đang vận hành tại Việt Nam khoảng 148 MW, nhưng lại có tốc độ mở rộng "nhanh". Theo quy hoạch, tổng công suất dự kiến có thể vượt 870 MW, gấp 6-7 lần hiện tại, với tốc độ tăng 20% mỗi năm từ nay cho đến năm 2031.

Chi phí xây dựng hay giá đầu tư "rẻ" là một lợi thế của Việt Nam. Theo số liệu ông Yang trích dẫn, chi phí trung vị để tạo ra 1 MW công suất trung tâm dữ liệu tại Việt Nam là 7,2 triệu USD, thấp hơn Singapore (14,4 triệu USD), Malaysia (9,6 triệu USD) và Thái Lan (8,8 triệu USD).

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn những hạn chế về nguồn điện và năng lực tính toán. Ông cho biết Việt Nam phải mất 2-3 năm để có thêm 100 MW nguồn điện mới. Về năng lực tính toán, toàn, Việt Nam mới có 10.000-15.000 GPU, trong khi Hàn Quốc đã có khoảng 50.000-60.000 GPU. Quỹ đất và năng lực triển khai dự án cũng là những điểm yếu khác. "Đây là cơ hội để Trung Quốc giúp các bạn", ông nói.

Robot hình người được doanh nghiệp Trung Quốc giới thiệu tại Diễn đàn AI và kinh tế số. Ảnh: Trọng Đạt

Ông Yang đề xuất một số hướng hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam. Đầu tiên là cùng phát triển hạ tầng tính toán và trung tâm dữ liệu. "Việt Nam có thể đóng góp đất, điện và giấy phép; vốn có thể đến từ Hồng Kông, trong khi Trung Quốc cung cấp thiết bị, giải pháp năng lượng và hệ thống tính toán GPU".

Hai bên cũng có thể phát triển các mô hình AI mã nguồn mở được bản địa hóa và AI Agent cho sản xuất, logistics xuyên biên giới, cửa khẩu thông minh, truy xuất nguồn gốc nông sản.

Có chung quan điểm, ông Jonathan Choi, Chủ tịch tập đoàn Sunwah (Hồng Kông) cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc có những lợi thế riêng, hỗ trợ chặt chẽ cho nhau. Sau nhiều năm phát triển Trung Quốc đã tích lũy nhiều kinh nghiệm về nghiên cứu và phát triển AI. Trong khi đó, chuyển đổi số tại Việt Nam đang tạo ra rất nhiều kịch bản, ứng dụng phong phú cho trí tuệ nhân tạo.

"Các doanh nghiệp Trung Quốc dựa trên các ưu thế về công nghệ của mình, các kịch bản ứng dụng và đặc điểm của thị trường Việt Nam, để cùng với đối tác Việt Nam phát triển những giải pháp phù hợp với thị trường bản địa", ông Choi nhận định.

Chia sẻ góc nhìn, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, Khoa học và Công nghệ, cho rằng, Việt Nam - Trung Quốc có "không gian hợp tác rộng lớn", có thể bổ trợ cho nhau về AI, kinh tế số, bán dẫn, sản xuất thông minh, nghiên cứu phát triển và đào tạo nhân lực...

Theo ông Lịch, mối quan hệ này cần chuyển "từ kết nối kinh tế sang kết nối công nghệ, từ chuyển giao đơn thuần sang đồng sáng tạo, từ thu hút đầu tư sang cùng phát triển hệ sinh thái và nhân tài".

Cục trưởng Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo - Nguyễn Khắc Lịch, phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Trọng Đạt

Ông đề xuất doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam "đồng kiến tạo hệ sinh thái AI và kinh tế số". Doanh nghiệp hai nước có thể nghiên cứu, bản địa hóa, phát triển giải pháp. Khi đó, "Việt Nam vừa là thị trường, vừa là nơi thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, và là bàn đạp để giải pháp AI của Trung Quốc mở rộng ra ASEAN và thế giới", ông nói.