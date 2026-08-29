Gọi điện Zalo với hình nền Lễ đài Độc lập, cờ đỏ sao vàng dịp Quốc khánh (2/9)

Hưởng ứng 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), Zalo vừa chính thức ra mắt hình nền cuộc gọi (Call background) đặc biệt dành riêng cho ngày Tết Độc lập. Người dùng không cần phải thực hiện thiếp lập nào khác để sử dụng hiệu ứng này.

Zalo ra mắt bộ giao diện cuộc gọi mới dành riêng cho ngày Tết Độc lập.

Kéo dài từ nay đến hết ngày 2/9, bộ giao diện cuộc gọi được tích hợp sẵn cho toàn bộ người dùng ứng dụng. Trong thời gian này, khi thực hiện các cuộc gọi trên Zalo, người dùng sẽ thấy hình ảnh Lễ đài Độc lập lịch sử - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, cùng cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời rạng rỡ.

Trước đó, vào năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Zalo ra mắt chiến dịch “Tự hào Việt Nam” với bộ 3 giao diện Việt Nam lấy hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng làm trung tâm, thu hút 5 triệu người sử dụng chỉ sau một tuần.

Cũng trong năm 2025, hoạt động cập nhật bộ giao diện trang cá nhân, hình đại diện AI chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 của nền tảng cũng được đông đảo người dùng hưởng ứng, với khoảng 7,9 triệu bức hình AI đã được người dùng tạo ra trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.