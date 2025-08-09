Kính AI siêu mỏng khiến Meta Ray-Bans thất thế với pin gấp 3 lần

Kính thông minh đang trở thành công cụ lý tưởng cho sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo (AI), giúp người dùng tiếp cận mọi thứ họ nghe và thấy từ góc nhìn cá nhân. Mới đây, Brilliant Labs đã giới thiệu mẫu kính thông minh mang tên Halo, hứa hẹn nâng tầm trải nghiệm AI lên một cấp độ mới.

Halo có trọng lượng chỉ hơn 40 gram, tương đương với kính mắt thông thường, nhưng lại được trang bị nhiều tính năng ấn tượng. Kính sở hữu màn hình màu đầy đủ nhờ vào mô-đun quang học nhỏ gọn, cảm biến quang học đa năng, loa dẫn xương, hệ thống micro đa hướng và thời lượng pin lên đến 14 giờ. Tất cả những tính năng này phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ mục đích cốt lõi của kính: trở thành một thiết bị AI thực thụ, có khả năng nhìn và nghe những gì người dùng làm trong suốt cả ngày.

Kính Halo AI sở hữu màn hình màu, hệ thống micro đa hướng và thời lượng pin dài.

Với kính Halo, người dùng có thể trò chuyện gần như theo thời gian thực với Noa, trợ lý AI được thiết kế để mang lại cảm giác thân thiện và tự nhiên. Theo Brilliant Labs, Noa có khả năng nghe và nhìn những gì người dùng thấy thông qua hệ thống micro và cảm biến quang học, từ đó tạo ra phản hồi tức thì và xây dựng cơ sở tri thức cá nhân hóa thông qua tính năng trí nhớ tác nhân dài hạn mang tên Narrative.

Ngoài việc hỗ trợ hàng ngày, Noa còn có thể thực hiện nhiều tác vụ trên kính, như tắt micro và camera. Đặc biệt, tính năng thử nghiệm Vibe Mode cho phép người dùng tạo ứng dụng mới chỉ bằng lệnh giọng nói tự nhiên, với quá trình này chỉ mất vài giây.

Màn hình của kính Halo được hỗ trợ bởi mô-đun quang học nhỏ gọn, có khả năng chiếu hình ảnh màu đầy đủ với phong cách hiển thị giống như trong các game arcade cổ điển. Mô-đun này giúp dễ dàng thay đổi tròng kính mà không lo lắng về màn hình. Kính sẽ được cung cấp với các tròng kính không điều chỉnh và một lớp phản chiếu, đồng thời có tùy chọn cho tròng kính theo quy định thông qua đối tác SmartBuyGlasses.

Brilliant Labs khẳng định rằng kính Halo là mẫu kính AI hoàn toàn mã nguồn mở đầu tiên trên thế giới, cho phép các nhà phát triển xây dựng giải pháp cho thiết bị, mở rộng khả năng cho người dùng. CEO Bobak Tavangar nhấn mạnh rằng thế hệ tiếp theo của máy tính cá nhân cần được xây dựng bởi tất cả mọi người, không chỉ bởi một vài người trong một studio thiết kế.

Về vấn đề bảo mật, Brilliant Labs cam kết bảo vệ dữ liệu người dùng. Tất cả dữ liệu đa phương tiện mà Halo thu thập đều được chuyển đổi thành "biểu diễn toán học không thể đảo ngược", đảm bảo quyền riêng tư cho người dùng. Kính Halo sẽ có giá bán lẻ là 299 USD (khoảng 7 triệu đồng) và dự kiến giao hàng vào cuối tháng 11 năm 2025. Số lượng sản phẩm có sẵn sẽ hạn chế, theo mô hình phát hành tương tự như kính thông minh Frame của hãng.