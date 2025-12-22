Khi người trẻ vứt bỏ iPhone để quay về thời "đồ đá" với Dumb Phone

Nhiều thập kỷ qua, nhân loại đã tiến từ những chiếc điện thoại nắp gập bé xíu đến những chiếc máy tính bỏ túi quyền năng. Tuy nhiên, sự tiện lợi thái quá của smartphone đã sinh ra một thế hệ bị ám ảnh bởi thông báo và mạng xã hội. Để phản kháng, phong trào sử dụng "dumb phone" - những thiết bị chỉ có chức năng nghe, gọi, nhắn tin và pin "trâu" hàng tuần - đang ngày càng nở rộ.

Người rẻ đang quay về với Dump Phone.

Các thiết bị này, từ những chiếc Nokia cũ kỹ nằm trong ngăn kéo cho đến các dòng điện thoại tối giản hiện đại như Light Phone, Wisephone hay Punkt, đều có chung một đặc điểm là loại bỏ hoàn toàn sự xao nhãng. Không kho ứng dụng, không mạng xã hội, và thường sử dụng bàn phím vật lý thay vì màn hình cảm ứng.

Tại sao người ta lại từ bỏ sự tiện nghi để quay về sự thô sơ? Câu trả lời nằm ở nhu cầu cai nghiện kỹ thuật số (Digital Detox).

Điện thoại cục gạch đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho các bậc phụ huynh muốn trang bị điện thoại đầu đời cho con cái mà không lo ngại về rủi ro mạng xã hội. Đối với người lớn, nó là công cụ để tìm lại sự tập trung. Đáng chú ý, một nghiên cứu gần đây từ Đại học British Columbia còn đưa ra một phát hiện chấn động rằng việc ngắt kết nối Internet trên điện thoại có thể giúp đảo ngược quá trình lão hóa não bộ.

Ngày nay, nhiều người chọn sử dụng điện thoại cục gạch như một "thiết bị cuối tuần". Họ vẫn dùng smartphone cho công việc, nhưng khi về nhà hoặc đi nghỉ, sim sẽ được chuyển sang chiếc điện thoại cơ bản.

"Giải độc" kỹ thuật số đang là xu hướng.

Mục đích là để hiện diện trọn vẹn bên gia đình mà không bị cám dỗ bởi những cú lướt màn hình vô thức. Tất nhiên, cái giá phải trả là sự bất tiện, bạn sẽ mất đi khả năng gọi xe công nghệ, không thể chụp những bức ảnh lung linh hay tra cứu bản đồ nhanh chóng. Tuy nhiên, với những người đang cảm thấy ngột ngạt vì phải online 24/7, sự bất tiện này là một cái giá quá rẻ để đổi lấy sự bình yên trong tâm hồn.