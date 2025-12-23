Giá Smart TV TCL tháng 12: Có mẫu giảm lên tới 56%

Tháng 12/2025 đang chứng kiến một trong những đợt giảm giá mạnh tay nhất của thị trường Smart TV và dòng TCL nổi lên như cái tên gây bất ngờ lớn khi nhiều mẫu TV được giảm giá sâu tới 56%. Trong bối cảnh nhu cầu nâng cấp không gian giải trí tại gia tăng mạnh dịp cuối năm, mức ưu đãi này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng Việt, đặc biệt là những gia đình muốn sở hữu TV màn hình lớn, công nghệ mới nhưng vẫn tối ưu chi phí.

Ảnh minh họa.

Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ, Smart TV TCL trong tháng cuối năm được điều chỉnh giá đồng loạt trên nhiều phân khúc, từ dòng 4K phổ thông đến các model QLED, Mini LED kích thước lớn. Việc giảm giá không chỉ diễn ra ở các mẫu đời cũ mà còn xuất hiện ở nhiều sản phẩm vẫn đang bán chạy trong năm 2025. Với mức giảm lên tới hơn một nửa giá bán, nhiều model TV từng có giá vài chục triệu đồng nay đã trở nên dễ tiếp cận hơn đáng kể.

Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, TCL vốn được biết đến là thương hiệu đầu tư mạnh cho công nghệ hiển thị với thế mạnh về QLED chấm lượng tử, Mini LED độ sáng cao, tần số quét lớn, phục vụ xem thể thao và chơi game. Việc các công nghệ này xuất hiện trong đợt giảm giá sâu giúp người tiêu dùng hưởng lợi rõ rệt.

Với ngân sách trung bình, người dùng đã có thể sở hữu một chiếc Smart TV màn hình lớn, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động và hệ điều hành thông minh, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí gia đình.

Bảng giá Smart TV TCL tháng 12:

Tên Smart TV TCL Kích cỡ màn hình Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Google Tivi QLED TCL AI FHD 32S5K 32 inch 4.79 - Google Tivi TCL FHD 43S5400 43 inch 6.69 - Google Tivi QLED TCL AI FHD 43S5K 43 inch 6.69 - Google Tivi TCL AI 4K 55P635 55 inch 10.29 - Google Tivi TCL AI 4K 65P69K 65 inch 13.79 12.99 Google Tivi TCL AI 4K 65P79B Pro 65 inch 15.29 13.69 Google Tivi TCL 4K 65P737 65 inch 14.29 - Google Tivi TCL 4K 75P737 75 inch 19.69 - Google Tivi QLED TCL AI 4K 75P7K 75 inch 23.59 21.99 Google Tivi QD-Mini LED TCL AI 4K 65C755 65 inch 26.49 24.49 Google Tivi QD-Mini LED TCL AI 4K 85C6K 85 inch 49.09 39.99 Google Tivi QD-Mini LED TCL AI 4K 75C845 75 inch 47.19 - Google Tivi QD-Mini LED TCL AI 4K 85C755 85 inch 58.89 - Google Tivi QD-Mini LED TCL AI 4K 85C855 85 inch 88.39 70.19 Google Tivi QD-Mini LED TCL AI 4K 85C8K 85 inch 98.19 89.99 Google Tivi QD-Mini LED TCL AI 4K 98C855 98 inch 137.39 102.89 Google Tivi QD-Mini LED TCL AI 4K 98C8K 98 inch 117.79 109.89 Google Tivi QD-Mini LED TCL AI 4K 115X955 115 inch 687.19 369.99

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 23/12, tham khảo tại Điện Máy Xanh

Ký tự "-" là không được giảm giá.