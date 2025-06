Món đồ AI tí hon đang “phá đảo” thị trường, đe dọa một nghề quen thuộc

Thiết bị công nghệ dạng đeo “đe dọa” nghề quen thuộc

Không phải điện thoại thông minh, kính thông minh đang trở thành xu hướng mới trong lĩnh vực công nghệ và tiêu dùng. Trên các sàn thương mại điện tử Việt Nam, bạn cũng có thể tìm thấy các mẫu kính thông minh với mức giá đa dạng, chủ yếu được sản xuất từ Việt Nam hoặc Trung Quốc.

Tại Thâm Quyến - thủ phủ công nghệ cao của Trung Quốc, mắt kính thông minh hiện là một mặt hàng khá phổ biến. Tại một cửa hàng kính mắt ở quận Luo Hu, Thâm Quyến đang bày bán gần 10 mẫu kính thông minh với nhiều chức năng như phát âm thanh, phát video, trợ lý giọng nói, điều hướng, dịch thuật. Giá sản phẩm dao động từ vài trăm đến vài nghìn NDT (100 NDT tương đương 354.000đ). Gần đây, nhiều mẫu kính thông minh mới đã được ra mắt, thu hút đông đảo sự chú ý của người tiêu dùng nước này.

Ảnh: CCTV Finance

Ông Chen - một người tiêu dùng cho biết, khi đeo kính thông minh, ông không cần đeo tai nghe nữa. Thậm chí trên mắt kính còn hiện sẵn phụ đề, mang lại trải nghiệm bất ngờ cho ông Chen.

Một người tiêu dùng khác - chị Sun cho biết, vì bản thân không bị cận thị nên chị có thể sử dụng chiếc kính này như một phụ kiện thời trang kết hợp máy ảnh thể thao. Bởi máy ảnh vốn rất nặng trong khi mẫu kính này lại nhẹ và tiện lợi.

Có thể nói tại Trung Quốc, thị trường kính thông minh đang bùng nổ, mang đến cơ hội kinh doanh mới cho các nhà sản xuất kính mắt truyền thống.

Fan Qin, CEO của một thương hiệu kính mắt cho biết, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm của kính thông minh sẽ đạt trên 60% trong giai đoạn 2025 - 2029. Hiện nay, có hơn 100 chuyên khu về kính thông minh. Và trong ba năm tới, hơn 200 cửa hàng kính mắt sẽ có kế hoạch tăng số lượng kính thông minh.

Chức năng chính được người dùng quan tâm nhất ở kính thông minh là dịch thuật theo thời gian thực và tính năng nhắc nhở thông minh. Xét trên một khía cạnh nào đó, các công việc dịch thuật đơn giản, không yêu cầu phức tạp hay mang tính thương mại rất có thể sẽ bị sản phẩm tích hợp AI này thay thế.

Zhao Shuo Cheng, giám đốc bộ phận kinh doanh kỹ thuật số của một nền tảng thương mại điện tử cho biết, thị trường kính thông minh đã có sự tăng trưởng bùng nổ gần đây, với khối lượng giao dịch tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ năm trước. Ngoài tính năng dịch thuật được chú ý nhiều, chức năng chụp ảnh tích hợp công nghệ Ai và nhiều tính năng khác cũng đã thu hút nhiều tín đồ công nghệ, dân nhiếp ảnh và người yêu thích các hoạt động ngoài trời.

Trong hai năm qua, các công nghệ then chốt của kính thông minh tại Trung Quốc tiếp tục phát triển, chuỗi ngành tiếp tục được cải thiện và kính thông minh đang ngày càng trở nên nhẹ hơn, mức giá cũng phải chăng hơn.

Xu hướng kính thông minh “bùng nổ”

Theo dữ liệu của IDC, lượng kính thông minh xuất xưởng toàn cầu dự kiến ​​sẽ đạt 12,8 triệu chiếc vào năm 2025, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số lượng ở thị trường Trung Quốc sẽ vượt quá 2,75 triệu chiếc, tăng 107% so với cùng kỳ năm trước, đứng đầu thế giới.

Guo Peng, tổng giám đốc bộ phận kinh doanh của thương hiệu đồ điện tử tiêu dùng XR (thực tế mở rộng) cho biết, kính dẫn sóng quang học, do độ khó kỹ thuật cao hơn một chút, thường có giá từ 2.000 đến 3.000 NDT (7 - 10,6 triệu đồng). Kính thông minh có chức năng xem phim hiện tại có giá từ 1.000 đến 2.000 NDT (3,5 - 7 triệu đồng). Khi số lượng sản phẩm tăng lên, tổng chi phí sẽ giảm nhanh.

Zhang Long Jie, giám đốc bán hàng toàn cầu tại XREAL (một công ty phát triển, thiết kế và sản xuất kính AR dành cho người tiêu dùng) từng chia sẻ với China Business Network rằng, do nhu cầu lớn, sản phẩm mới XREAL One của công ty đã hết hàng tại các kênh đại lý ở nhiều quốc gia như Nhật Bản và Hoa Kỳ trong gần hai tháng sau khi được tung ra vào tháng 12 năm 2024.

"Năm ngoái, doanh số bán kính AR toàn cầu của chúng tôi đạt khoảng 600 triệu NDT, trong đó doanh số ở nước ngoài chiếm gần 70%, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước", Zhang Long Jie cho biết.

Theo Zhang Long Jie chía ẻ, kể từ khi sản phẩm đầu tiên ra mắt, XREAL đã xuất xưởng hơn 500.000 chiếc tính đến tháng 12 năm 2024. Hiện tại, hơn 60.000 chiếc XREAL One đã được bán ra trên toàn thế giới. Giá sản phẩm là 499 USD (12,9 triệu đồng)/chiếc, nhưng sẽ có sự khác biệt nhỏ ở các khu vực khác nhau.

Ngoài ra tại một số thị trường không có cửa hàng bán trực tiếp, giá sản phẩm có thể cao hơn. Ví dụ tại UAE (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), giá sản phẩm đã tăng hơn gấp đôi so với giá gốc.

XREAL không phải là công ty duy nhất cảm nhận được nhu cầu mạnh mẽ về kính thông minh ở thị trường nước ngoài. Dữ liệu do AliExpress cung cấp cho thấy trong đợt bán hàng kỷ niệm vào tháng 3, kính VR/AR do các thương hiệu như Rokid và XREAL đại diện đã chứng kiến ​​doanh số bán hàng thường ngày tăng gấp 6 lần so với tháng trước.

Ma Ji Hua - nhà sáng lập công ty tư vấn Da Rui Bắc Kinh cho biết, kính thông minh là một thiết bị màn hình lớn gần mắt nhất. Sản phẩm này có ưu thế tự nhiên về sự tiện lợi. Tuy nhiên, kính thông minh cũng tồn tại vấn đề về khả năng tương tác còn kém, đến nay vẫn chưa có giải pháp lý tưởng để tương tác giữa người dùng và máy một cách lý tưởng nhất. Ngoài ra, các bối cảnh sử dụng kính thông minh cũng vẫn còn hạn chế. Dù vyaaj, cùng với sự phát triển của công nghệ AI, đặc biệt là sự hoàn thiện ngày càng cao của AI tạo sinh, kính AR đã mở ra một làn sóng phát triển mới.