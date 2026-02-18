Sáng mùng 2 Tết: YouTube lỗi trống trang trên toàn cầu, người dùng hoang mang

Sáng mùng 2 Tết Nguyên đán 2026, nhiều người dùng Internet tại Việt Nam và một số khu vực khác bất ngờ gặp tình trạng không thể truy cập trang chủ YouTube, khiến từ khóa “youtube down” nhanh chóng leo top tìm kiếm. Sự cố xảy ra đúng thời điểm buổi sáng – khung giờ lượng truy cập video giải trí, nhạc xuân và nội dung chúc Tết tăng cao – nên chỉ trong thời gian ngắn đã tạo nên làn sóng phản ánh dày đặc trên mạng xã hội.

YouTube bị loại trống trang sáng mùng 2 Tết.

Theo dữ liệu từ DownDetector, dấu hiệu lỗi bắt đầu xuất hiện khoảng 8h sáng khi số lượng báo cáo tăng nhanh bất thường. Đến 8h12, biểu đồ ghi nhận gần 33.000 lượt phản ánh trong thời gian thực, mức đỉnh cho thấy sự cố không mang tính cá nhân mà là lỗi diện rộng. Phần lớn người dùng cho biết trang chủ hiển thị trắng hoàn toàn, không tải được video đề xuất, banner hay nội dung cá nhân hóa.

Các báo cáo YouTube bị lỗi trên DownDetector.

Điểm đáng chú ý nằm ở chỗ sự cố không ảnh hưởng toàn bộ chức năng. Nhiều tài khoản vẫn truy cập được danh sách phát đã lưu, video đã thích hoặc nội dung trong thư viện cá nhân. Một số người còn xem được video nếu mở trực tiếp qua liên kết chia sẻ. Hiện tượng này cho thấy hệ thống máy chủ nội dung và dữ liệu tài khoản vẫn hoạt động, trong khi phần giao diện trang chủ hoặc hệ thống đề xuất gặp trục trặc.

Trên mạng xã hội X, tài khoản hỗ trợ chính thức TeamYouTube đăng thông báo vào khoảng 8h55 sáng, xác nhận họ đang ghi nhận sự cố truy cập và đội ngũ kỹ thuật đang kiểm tra. Bài đăng này nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem và tương tác, phần lớn người dùng bình luận xác nhận tình trạng tương tự. Thông báo không nêu nguyên nhân cụ thể, chỉ khẳng định sẽ cập nhật khi có tiến triển.

Thông báo của TeamYouTube trên X.

Trong khoảng thời gian gián đoạn, từ khóa liên quan như “youtube error”, “youtube not loading” hay “is youtube down” tăng vọt trên các công cụ tìm kiếm. Điều này phản ánh thói quen phổ biến: khi một dịch vụ trực tuyến gặp lỗi, người dùng thường kiểm tra xem sự cố đến từ thiết bị cá nhân hay hệ thống toàn cầu. Khi số lượt tìm kiếm tăng đồng loạt, đó cũng là tín hiệu cho thấy lỗi mang tính diện rộng.

YouTube bị lỗi trở thành chủ đề nóng trên Google Trends.

Một số chuyên gia công nghệ nhận định lỗi dạng “trắng trang chủ” thường liên quan đến hệ thống phân phối nội dung, API đề xuất hoặc bộ nhớ đệm máy chủ. Những thành phần này chịu trách nhiệm hiển thị video gợi ý và dữ liệu cá nhân hóa theo từng tài khoản. Nếu một trong các lớp trung gian gặp trục trặc, trang có thể tải khung giao diện nhưng không hiển thị nội dung.

Đáng nói, sự cố xảy ra đúng dịp Tết – thời điểm nhu cầu xem video giải trí, phim ngắn, nhạc xuân và livestream tăng mạnh. Với nhiều gia đình, việc mở video trên TV hoặc điện thoại đã trở thành thói quen buổi sáng đầu năm. Vì vậy, chỉ cần gián đoạn vài chục phút cũng đủ khiến cộng đồng mạng xôn xao, đặc biệt khi nền tảng video này hiện là dịch vụ xem nội dung trực tuyến phổ biến hàng đầu thế giới.

"Sáng mở YouTube coi nhạc xuân mà trang trắng tinh, tưởng mạng nhà bị lỗi nên reset modem mấy lần vẫn không được. Lên mạng xã hội khác coi mới thấy nhiều người cũng bị như mình", anh Huy Hậu (TP.HCM) than phiền.

"Tôi tưởng điện thoại hư vì bấm video nào cũng không hiện trang chủ, lên máy tính, TV cũng y vậy nên nhắn group hỏi mọi người. Biết YouTube lỗi thì đành mở truyền hình xem đỡ", anh Đình Huy kể.

Đến hơn 9h sáng cùng ngày, lượng báo cáo lỗi bắt đầu giảm dần, hệ thống đã được khắc phục từng phần. Dù thời gian gián đoạn không kéo dài quá lâu, sự kiện “YouTube trống trang” sáng mùng 2 Tết vẫn trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, minh chứng cho sức ảnh hưởng của các nền tảng số toàn cầu đối với đời sống thường nhật trong kỷ nguyên trực tuyến.