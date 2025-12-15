Giá Smart TV LG giảm mạnh cuối năm, lên tới 38 triệu đồng

Cuối năm luôn là thời điểm thị trường điện máy sôi động nhất và năm nay cuộc đua giảm giá ở phân khúc Smart TV đang nóng hơn bao giờ hết. Giữa “ma trận” ưu đãi, nhiều mẫu Smart TV LG cũng được điều chỉnh giá mạnh tay, mức giảm lên tới 38 triệu đồng. Đây được xem là đợt ưu đãi hiếm gặp, đặc biệt với những dòng TV công nghệ cao vốn có giá bán hàng chục triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Theo ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ lớn, chương trình giảm giá trải dài từ các mẫu Smart TV LG 4K phổ thông đến những dòng OLED, QNED và NanoCell cao cấp. Không chỉ giảm tiền mặt trực tiếp, nhiều đại lý còn kết hợp các gói ưu đãi như tặng soundbar, hỗ trợ lắp đặt, trả góp 0%, khiến sức hút của Smart TV LG tăng mạnh trong những tuần cuối năm. Đáng chú ý, những mẫu OLED kích thước lớn 65–77 inch, vốn là “ước mơ giải trí tại gia” của nhiều gia đình, nay đã có mức giá dễ tiếp cận hơn đáng kể.

Ảnh minh họa.

Giới chuyên môn cho rằng, việc LG tung ưu đãi sâu vào thời điểm này nhằm kích cầu mua sắm dịp lễ, đồng thời dọn đường cho các thế hệ TV mới ra mắt trong năm tới. Với thế mạnh về công nghệ màn hình OLED tự phát sáng, bộ xử lý α AI thế hệ mới và nền tảng webOS thân thiện, Smart TV LG không chỉ mang lại trải nghiệm hình ảnh vượt trội mà còn đáp ứng tốt nhu cầu giải trí đa dạng của người dùng Việt.

Bảng giá Smart TV LG tháng 12:

Tên Smart TV LG Kích cỡ màn hình Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Smart Tivi LG AI 4K 43UA8450PSA 43 inch 10.69 8.99 Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 43NANO80ASA 43 inch 12.59 10.99 Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 43NANO81TSA 43 inch 13.9 11.09 Smart Tivi LG AI 4K 55UA8450PSA 55 inch 15.59 12.49 Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 50NANO80ASA 50 inch 15.59 13.49 Smart Tivi QNED LG AI 4K 43QNED81ASA 43 inch 14.09 - Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 55NANO76SQA 55 inch 22.9 15.39 Smart Tivi LG AI 4K 65UR7550PSC 65 inch 16.59 (đặt trước) - Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 65NANO76SQA 65 inch 29.9 17.39 Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 55QNED86ASA 55 inch 23.4 18.39 Smart Tivi NanoCell LG 4K 50NANO76SQA 50 inch 19.4 - Smart Tivi QNED LG 4K 50QNED80SRA 50 inch 20.52 - Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 75NANO80ASA 75 inch 30.79 21.99 Smart Tivi OLED LG AI 4K 55C4PSA 55 inch 44.9 22.49 Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 65QNED86ASA 65 inch 29.29 25.39 Smart Tivi OLED LG AI 4K OLED55B5PSA 55 inch 35.19 26.39 Smart Tivi QNED LG AI 4K 75QNED81ASA 75 inch 34.69 28.39 Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 86NANO81TSA 86 inch 59.9 29.99 Smart Tivi LG AI 4K 86UA8450PSA 86 inch 39.09 30.39 Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 75QNED86ASA 75 inch 40.09 31.99 Smart Tivi OLED LG 4K 48A2PSA 48 inch 32.3 - Smart Tivi OLED LG AI 4K 55C3PSA 55 inch 44.9 33.39 Smart Tivi OLED LG AI 4K 65B4PSA 65 inch 59.9 36.39 Smart Tivi QNED LG 4K 55QNED86SQA 55 inch 38.19 - Smart Tivi OLED evo LG AI 4K OLED65G5PSA 65 inch 70.49 55.89 Smart Tivi QNED LG AI 4K 86QNED80SRA 86 inch 64.9 (đặt trước) - Smart Tivi QNED LG AI 4K 75QNED86SRA 75 inch 79.9 74.39 Smart Tivi QNED LG 4K 75QNED91TPA 75 inch 87.28 - Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 100QNED86AS 100 inch 136.4 109.49

*Lưu ý: Bảng giá cập nhật vào ngày 14/12, tham khảo tại Điện Máy Xanh.

Ký tự "-" là không giảm giá.