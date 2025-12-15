Giá Smart TV LG giảm mạnh cuối năm, lên tới 38 triệu đồng
Giống như nhiều dòng sản phẩm TV khác, Smart TV LG cũng đang được giảm giá cực mạnh vào tháng 12 này.
Cuối năm luôn là thời điểm thị trường điện máy sôi động nhất và năm nay cuộc đua giảm giá ở phân khúc Smart TV đang nóng hơn bao giờ hết. Giữa “ma trận” ưu đãi, nhiều mẫu Smart TV LG cũng được điều chỉnh giá mạnh tay, mức giảm lên tới 38 triệu đồng. Đây được xem là đợt ưu đãi hiếm gặp, đặc biệt với những dòng TV công nghệ cao vốn có giá bán hàng chục triệu đồng.
Ảnh minh họa.
Theo ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ lớn, chương trình giảm giá trải dài từ các mẫu Smart TV LG 4K phổ thông đến những dòng OLED, QNED và NanoCell cao cấp. Không chỉ giảm tiền mặt trực tiếp, nhiều đại lý còn kết hợp các gói ưu đãi như tặng soundbar, hỗ trợ lắp đặt, trả góp 0%, khiến sức hút của Smart TV LG tăng mạnh trong những tuần cuối năm. Đáng chú ý, những mẫu OLED kích thước lớn 65–77 inch, vốn là “ước mơ giải trí tại gia” của nhiều gia đình, nay đã có mức giá dễ tiếp cận hơn đáng kể.
Ảnh minh họa.
Giới chuyên môn cho rằng, việc LG tung ưu đãi sâu vào thời điểm này nhằm kích cầu mua sắm dịp lễ, đồng thời dọn đường cho các thế hệ TV mới ra mắt trong năm tới. Với thế mạnh về công nghệ màn hình OLED tự phát sáng, bộ xử lý α AI thế hệ mới và nền tảng webOS thân thiện, Smart TV LG không chỉ mang lại trải nghiệm hình ảnh vượt trội mà còn đáp ứng tốt nhu cầu giải trí đa dạng của người dùng Việt.
Bảng giá Smart TV LG tháng 12:
|Tên Smart TV LG
|
Kích cỡ màn hình
|
Giá niêm yết
(triệu đồng)
|
Giá ưu đãi
(triệu đồng)
|
Smart Tivi LG AI 4K 43UA8450PSA
|
43 inch
|10.69
|
8.99
|
Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 43NANO80ASA
|
43 inch
|12.59
|
10.99
|
Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 43NANO81TSA
|
43 inch
|13.9
|
11.09
|
Smart Tivi LG AI 4K 55UA8450PSA
|
55 inch
|15.59
|
12.49
|
Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 50NANO80ASA
|
50 inch
|
15.59
|
13.49
|
Smart Tivi QNED LG AI 4K 43QNED81ASA
|
43 inch
|14.09
|-
|
Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 55NANO76SQA
|
55 inch
|22.9
|
15.39
|
Smart Tivi LG AI 4K 65UR7550PSC
|
65 inch
|
16.59
(đặt trước)
|-
|
Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 65NANO76SQA
|
65 inch
|29.9
|
17.39
|
Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 55QNED86ASA
|
55 inch
|23.4
|
18.39
|
Smart Tivi NanoCell LG 4K 50NANO76SQA
|
50 inch
|19.4
|-
|
Smart Tivi QNED LG 4K 50QNED80SRA
|
50 inch
|20.52
|-
|
Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 75NANO80ASA
|
75 inch
|30.79
|
21.99
|
Smart Tivi OLED LG AI 4K 55C4PSA
|
55 inch
|44.9
|
22.49
|
Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 65QNED86ASA
|
65 inch
|29.29
|
25.39
|
Smart Tivi OLED LG AI 4K OLED55B5PSA
|
55 inch
|35.19
|
26.39
|
Smart Tivi QNED LG AI 4K 75QNED81ASA
|
75 inch
|34.69
|
28.39
|
Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 86NANO81TSA
|
86 inch
|59.9
|
29.99
|
Smart Tivi LG AI 4K 86UA8450PSA
|
86 inch
|39.09
|
30.39
|
Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 75QNED86ASA
|
75 inch
|40.09
|
31.99
|
Smart Tivi OLED LG 4K 48A2PSA
|
48 inch
|32.3
|-
|
Smart Tivi OLED LG AI 4K 55C3PSA
|
55 inch
|44.9
|
33.39
|
Smart Tivi OLED LG AI 4K 65B4PSA
|
65 inch
|59.9
|
36.39
|
Smart Tivi QNED LG 4K 55QNED86SQA
|
55 inch
|38.19
|-
|
Smart Tivi OLED evo LG AI 4K OLED65G5PSA
|
65 inch
|70.49
|
55.89
|
Smart Tivi QNED LG AI 4K 86QNED80SRA
|
86 inch
|
64.9
(đặt trước)
|-
|
Smart Tivi QNED LG AI 4K 75QNED86SRA
|
75 inch
|79.9
|
74.39
|
Smart Tivi QNED LG 4K 75QNED91TPA
|
75 inch
|87.28
|-
|
Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 100QNED86AS
|
100 inch
|136.4
|
109.49
*Lưu ý: Bảng giá cập nhật vào ngày 14/12, tham khảo tại Điện Máy Xanh.
Ký tự "-" là không giảm giá.
Việc tiết kiệm tiền khi mua một chiếc Smart TV là điều hoàn toàn hợp lý, đặc biệt trong các sự kiện giảm giá lớn.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/12/2025 07:50 AM (GMT+7)