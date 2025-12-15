Giá Smart TV LG giảm mạnh cuối năm, lên tới 38 triệu đồng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giống như nhiều dòng sản phẩm TV khác, Smart TV LG cũng đang được giảm giá cực mạnh vào tháng 12 này.

Cuối năm luôn là thời điểm thị trường điện máy sôi động nhất và năm nay cuộc đua giảm giá ở phân khúc Smart TV đang nóng hơn bao giờ hết. Giữa “ma trận” ưu đãi, nhiều mẫu Smart TV LG cũng được điều chỉnh giá mạnh tay, mức giảm lên tới 38 triệu đồng. Đây được xem là đợt ưu đãi hiếm gặp, đặc biệt với những dòng TV công nghệ cao vốn có giá bán hàng chục triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Theo ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ lớn, chương trình giảm giá trải dài từ các mẫu Smart TV LG 4K phổ thông đến những dòng OLED, QNED và NanoCell cao cấp. Không chỉ giảm tiền mặt trực tiếp, nhiều đại lý còn kết hợp các gói ưu đãi như tặng soundbar, hỗ trợ lắp đặt, trả góp 0%, khiến sức hút của Smart TV LG tăng mạnh trong những tuần cuối năm. Đáng chú ý, những mẫu OLED kích thước lớn 65–77 inch, vốn là “ước mơ giải trí tại gia” của nhiều gia đình, nay đã có mức giá dễ tiếp cận hơn đáng kể.

Ảnh minh họa.

Giới chuyên môn cho rằng, việc LG tung ưu đãi sâu vào thời điểm này nhằm kích cầu mua sắm dịp lễ, đồng thời dọn đường cho các thế hệ TV mới ra mắt trong năm tới. Với thế mạnh về công nghệ màn hình OLED tự phát sáng, bộ xử lý α AI thế hệ mới và nền tảng webOS thân thiện, Smart TV LG không chỉ mang lại trải nghiệm hình ảnh vượt trội mà còn đáp ứng tốt nhu cầu giải trí đa dạng của người dùng Việt.

Bảng giá Smart TV LG tháng 12:

Tên Smart TV LG

Kích cỡ màn hình

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

Smart Tivi LG AI 4K 43UA8450PSA

43 inch

 10.69

8.99

Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 43NANO80ASA

43 inch

 12.59

10.99

Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 43NANO81TSA

43 inch

 13.9

11.09

Smart Tivi LG AI 4K 55UA8450PSA

55 inch

 15.59

12.49

Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 50NANO80ASA

50 inch

15.59

13.49

Smart Tivi QNED LG AI 4K 43QNED81ASA

43 inch

 14.09 -

Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 55NANO76SQA

55 inch

 22.9

15.39

Smart Tivi LG AI 4K 65UR7550PSC

65 inch

16.59

(đặt trước)

 -

Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 65NANO76SQA

65 inch

 29.9

17.39

Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 55QNED86ASA

55 inch

 23.4

18.39

Smart Tivi NanoCell LG 4K 50NANO76SQA

50 inch

 19.4 -

Smart Tivi QNED LG 4K 50QNED80SRA

50 inch

 20.52 -

Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 75NANO80ASA

75 inch

 30.79

21.99

Smart Tivi OLED LG AI 4K 55C4PSA

55 inch

 44.9

22.49

Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 65QNED86ASA

65 inch

 29.29

25.39

Smart Tivi OLED LG AI 4K OLED55B5PSA

55 inch

 35.19

26.39

Smart Tivi QNED LG AI 4K 75QNED81ASA

75 inch

 34.69

28.39

Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 86NANO81TSA

86 inch

 59.9

29.99

Smart Tivi LG AI 4K 86UA8450PSA

86 inch

 39.09

30.39

Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 75QNED86ASA

75 inch

 40.09

31.99

Smart Tivi OLED LG 4K 48A2PSA

48 inch

 32.3 -

Smart Tivi OLED LG AI 4K 55C3PSA

55 inch

 44.9

33.39

Smart Tivi OLED LG AI 4K 65B4PSA

65 inch

 59.9

36.39

Smart Tivi QNED LG 4K 55QNED86SQA

55 inch

 38.19 -

Smart Tivi OLED evo LG AI 4K OLED65G5PSA

65 inch

 70.49

55.89

Smart Tivi QNED LG AI 4K 86QNED80SRA

86 inch

64.9

(đặt trước)

 -

Smart Tivi QNED LG AI 4K 75QNED86SRA

75 inch

 79.9

74.39

Smart Tivi QNED LG 4K 75QNED91TPA

75 inch

 87.28 -

Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 100QNED86AS

100 inch

 136.4

109.49

*Lưu ý: Bảng giá cập nhật vào ngày 14/12, tham khảo tại Điện Máy Xanh.

Ký tự "-" là không giảm giá.

