iPhone Neo nếu được ra mắt sẽ là một 'thảm họa'?

Chiếc MacBook Neo là một nước đi xuất sắc của Apple và hãng xứng đáng với mọi thành công mà sản phẩm này mang lại. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Apple có thể bê nguyên công thức ấy sang những dòng sản phẩm khác mà không cân nhắc kỹ lưỡng. Và tất cả những lời kêu gọi về một chiếc “iPhone Neo” dường như đang bỏ qua bản chất thật sự của thành công mà MacBook Neo đạt được.

iPhone Neo sẽ có giá khoảng 399 USD. Ảnh: PhoneArena

Điều gì khiến MacBook Neo hấp dẫn đến vậy? Đó là một chiếc laptop tốt với mức giá rất cạnh tranh, thiết kế trẻ trung khác biệt cùng cấu hình được cân bằng cực kỳ khéo léo. Apple chấp nhận cắt giảm ở những nơi người dùng có thể bỏ qua, như trackpad hay hiệu năng đa nhân, nhưng vẫn giữ chất lượng ở các yếu tố cốt lõi như ngoại hình, màn hình và trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế không hề dễ dàng.

Bối cảnh thị trường là yếu tố đầu tiên cần nhắc tới. Trước khi MacBook Neo xuất hiện, chiếc máy Mac rẻ nhất của Apple là Mac mini giá 599 USD nhưng chưa bao gồm màn hình hay bàn phím. Nếu muốn mua laptop Mac, người dùng phải chi ít nhất 999 USD, thậm chí tăng lên 1.099 USD ngay trước ngày Neo ra mắt. Vì thế, khi Apple tung ra một mẫu MacBook có giá thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích, sản phẩm lập tức được xem như một món hời hiếm có.

Bí quyết giúp MacBook Neo rẻ bất ngờ

Một phần quan trọng giúp Apple hạ giá MacBook Neo nằm ở việc tận dụng các chip A18 Pro bị lỗi nhân GPU. Đây vốn là những con chip được sản xuất cho dòng iPhone 16 Pro nhưng không đạt chuẩn hoàn chỉnh.

Thay vì bỏ đi, Apple tái sử dụng chúng cho MacBook Neo. Về bản chất, đây gần như là “linh kiện miễn phí”, giống như việc tái sử dụng nước rửa tay để xả toilet, một giải pháp tiết kiệm thông minh.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: nếu MacBook Neo bán quá chạy, số chip lỗi sẽ không còn đủ để đáp ứng nhu cầu. Khi đó Apple buộc phải dùng chip hoàn chỉnh rồi vô hiệu hóa một phần bằng phần mềm để đảm bảo tính đồng nhất. Chi phí sản xuất vì thế sẽ tăng lên đáng kể.

Điều trớ trêu là MacBook Neo, dù được thiết kế cho số đông, lại không thật sự dễ mở rộng quy mô. Sản phẩm càng thành công thì mô hình kinh tế phía sau càng mất đi tính hiệu quả. Chưa kể giá linh kiện hiện nay cũng leo thang mạnh vì cơn sốt AI toàn cầu khiến chi phí bộ nhớ và bán dẫn ngày càng đắt đỏ.

iPhone Neo sẽ trông như thế nào?

Một số nguồn tin và cây viết công nghệ, trong đó có trang 9to5Mac, cho rằng Apple nên tung ra một chiếc iPhone Neo giá rẻ vào năm tới, thậm chí thay thế hoặc đi kèm dòng iPhone 18e.

Theo kịch bản này, iPhone Neo sẽ nằm dưới phân khúc 599 USD của dòng “e”, có thể chỉ khoảng 399 USD, mức giá từng xuất hiện trên chiếc iPhone SE đầu tiên. Nghe qua có vẻ hấp dẫn, nhưng vấn đề là Apple đã từng thử điều đó trước đây.

Tuy nhiên, iPhone Neo sẽ không giống iPhone SE. Dòng SE tập trung vào việc nhét phần cứng mới vào thiết kế cũ, còn triết lý “Neo” nhấn mạnh vào ngoại hình hiện đại rồi hy sinh cấu hình bên trong.

Điều đó đồng nghĩa chiếc iPhone Neo giả định có thể sở hữu thiết kế đẹp mắt như iPhone đời mới nhưng sử dụng chip cũ hơn như A17, màn hình LCD, camera 12MP và hàng loạt thông số lỗi thời khác.

Liệu người dùng có thích không? Có thể là có, nhưng cũng có thể là không.

Khác với MacBook Neo, ý tưởng về một chiếc iPhone 399 USD không còn tạo cảm giác bất ngờ. Người dùng từng có thể mua iPhone với giá chỉ 429 USD mới đây vào năm ngoái. Vì thế, mức giá 399 USD không đủ để tạo nên cú hích tâm lý như cách MacBook Neo đã làm được trên thị trường laptop Mac.

Yếu tố màu sắc và thiết kế cũng tương tự. MacBook Neo nổi bật nhờ các gam màu trẻ trung như blush, citrus hay indigo, mang lại cảm giác mới mẻ giữa dòng MacBook vốn khá bảo thủ về ngoại hình.

Nhưng với iPhone, Apple đã liên tục tung ra các phiên bản màu sắc đa dạng trong nhiều năm qua. Dòng iPhone 17 có các màu sage và lavender, còn iPhone 16 sở hữu teal và pink. Nói cách khác, người dùng iPhone không thiếu lựa chọn màu sắc như cộng đồng Mac trước đây.

Khó tạo ra một chiếc iPhone Neo thật sự hấp dẫn

Vấn đề lớn nhất nằm ở chi phí linh kiện. Thị trường smartphone hiện nay khốc liệt hơn rất nhiều so với laptop. Giá thành sản xuất ngày càng cao, trong khi smartphone giá rẻ lại thường bán với số lượng lớn hơn nhiều. Điều đó khiến nguồn chip “lỗi” mà Apple tái sử dụng nhanh chóng cạn kiệt.

Thực tế, Apple hiện đã dùng các chip dạng này trên nhiều thiết bị như MacBook Neo, iPad mini hay iPhone 17e. Nếu tiếp tục mở rộng sang một chiếc iPhone Neo giá rẻ, lợi thế tiết kiệm chi phí gần như sẽ biến mất hoàn toàn.

Người dùng chắc chắn thích ý tưởng về một chiếc iPhone hiện đại giá 399 USD. Nhưng liệu họ có thực sự thích sản phẩm cuối cùng mà Apple buộc phải tạo ra để đảm bảo lợi nhuận? Đó lại là câu chuyện khác.

Cố CEO Steve Jobs từng nói rằng đổi mới là biết nói “không” với hàng nghìn ý tưởng để tập trung vào điều đúng đắn nhất. Và trong trường hợp này, iPhone Neo có lẽ là một ý tưởng hấp dẫn mà Apple nên thẳng thắn từ chối.