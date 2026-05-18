Tại sao các chuyên gia công nghệ đang âm thầm thêm "&udm=14" sau mỗi lần tra Google?

Không phải ai cũng hào hứng với việc AI đọc và tóm tắt hộ thông tin. Một làn sóng người dùng công nghệ đang rỉ tai nhau một đoạn mã ẩn giúp "hồi sinh" giao diện tìm kiếm cổ điển thuần liên kết của Google.

Khi AI trở thành kẻ "lắm lời" phiền phức

Trong những năm gần đây, Google đã thực hiện một cú chuyển mình lớn nhất lịch sử công nghệ tìm kiếm khi đưa tính năng AI Overviews lên vị trí đầu bảng của mọi kết quả tra cứu. Thay vì trả về các đường liên kết xanh quen thuộc để người dùng tự do lựa chọn, Google giờ đây tự động tổng hợp, diễn giải và đưa ra câu trả lời bằng trí tuệ nhân tạo trước khi bạn kịp nhấp vào bất kỳ trang web nào.

Giới công nghệ tìm ra cách xóa sổ "AI rác" trên Google Tìm kiếm.

Mặc dù Google khẳng định điều này giúp người dùng tiết kiệm thời gian, nhưng nó đang vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ. Nhiều người cảm thấy trang tìm kiếm trở nên quá lộn xộn, mất đi tính khách quan của mạng internet mở. Việc AI tự động tổng hợp thông tin vô tình tước đi quyền tự khám phá, so sánh đối chiếu từ các nguồn tài liệu gốc của con người, biến kết quả tìm kiếm thành một góc nhìn mang tính chủ quan của thuật toán.

Sức mạnh của 7 ký tự ẩn vùi lấp AI

Để giành lại quyền kiểm soát, cộng đồng công nghệ trên Reddit và các diễn đàn lớn đã tìm ra một giải pháp thủ công nhưng cực kỳ hiệu quả đó là thêm tham số "&udm=14" vào cuối URL kết quả tìm kiếm, cụ thể https://www.google.com/search?udm=14.

Đoạn mã này hoạt động như một lệnh bắt buộc, ép máy chủ Google phải ẩn toàn bộ các khối nội dung AI, các tab mua sắm, quảng cáo gợi ý và trả trang web về chế độ hiển thị thuần tùy chọn "Web". Ngay lập tức, giao diện sạch sẽ, tốc độ tải trang nhanh và danh sách các liên kết truyền thống của "Google ngày xưa" sẽ quay trở lại. Trào lưu này thịnh hành đến mức nhiều lập trình viên đã nhanh chóng tung ra các tiện ích mở rộng (extension) trên trình duyệt để tự động chèn đoạn mã này mà người dùng không cần gõ tay.

Lời cảnh báo cho kỷ nguyên tự động hóa quá đà

Sự bùng nổ của từ khóa "&udm=14" là minh chứng rõ ràng cho thấy một bộ phận không nhỏ người dùng đang có xu hướng "bài trừ" sự can thiệp quá sâu của trí tuệ nhân tạo. Khi các ông lớn công nghệ chạy đua để biến mọi sản phẩm trở nên tự động, dự đoán trước hành vi của con người, thì người dùng lại thèm khát một không gian số yên tĩnh, đơn giản và trao trọn quyền chủ động cho họ.

Tính năng AI Overview trên Google.

Họ muốn tự mình lựa chọn thông tin thay vì nhận một bản câu trả lời được "nhai sẵn" bởi AI. Nếu bạn cũng là một người tôn trọng các nguồn tài liệu gốc và đã mệt mỏi với những đoạn văn dài dòng do AI tự tổng hợp, hãy thử trải nghiệm mẹo nhỏ này để thấy sự khác biệt.