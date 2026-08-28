3 thứ sẽ giúp iPhone Ultra thành công vang dội trong năm nay

iPhone Ultra sẽ là chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple và nhiều khả năng sẽ được công bố vào tháng 9 cùng với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Qua các tin đồn từ trước tới nay, thiết bị này rất ấn tượng.

Trong bản tin mới nhất, Mark Gurman cho biết đã trò chuyện với một số người có cơ hội trải nghiệm chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple. Đây là ba yếu tố có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên thành công cho iPhone Ultra.

1. Vừa vặn khi bỏ túi

Những người từng sử dụng iPhone Ultra cho biết họ rất thích việc máy nằm gọn gàng trong túi quần. Theo hình ảnh các mô hình do chuyên gia rò rỉ uy tín Sonny Dickson chia sẻ gần đây, chiếc điện thoại màn hình gập này sở hữu màn hình 7,8 inch khi mở ra.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Khi gập lại, kích thước màn hình vào khoảng 5,5 inch. Các thông số này rất tương đồng với mẫu Galaxy Z Fold8 mới ra mắt, và là kích thước hoàn hảo. Kiểu dáng này giúp chiếc điện thoại sắp ra mắt rất thuận tiện khi bỏ túi, mang lại cảm giác như đang mang theo một chiếc điện thoại dạng thanh thông thường.

2. Độ bền đáng kinh ngạc của bản lề

Những người thử nghiệm sớm cũng tỏ ra ấn tượng với độ bền của chiếc điện thoại màn hình gập từ Apple. Theo chuyên gia rò rỉ uy tín Fixed Focus Digital, hãng sẽ sử dụng loại bản lề làm từ kim loại lỏng (liquid metal) đầy sáng tạo trên thiết bị sắp tới. Đây là một loại hợp kim vô định hình, được đánh giá là có tỷ lệ độ bền trên trọng lượng tốt hơn so với các kim loại thông thường.

Loại vật liệu này cũng ít bị ăn mòn và có khả năng chống mài mòn rất tốt. Chất liệu này đã được sử dụng trong que chọc SIM đi kèm trong hộp đựng iPhone. Tuy nhiên, đây sẽ là lần đầu tiên vật liệu này đóng vai trò quan trọng như vậy trong một thiết bị. Điện thoại màn hình gập thường phải trải qua hàng nghìn lần đóng mở trong suốt vòng đời sử dụng, điều này gây áp lực lớn lên phần bản lề. Bản lề của Galaxy Z Fold 8 được cho là có tuổi thọ 200.000 lần gập mở, vì vậy các chuyên gia rất tò mò muốn biết liệu loại "kim loại lỏng" (liquid metal) được đồn đoán sử dụng trên mẫu điện thoại gập của Apple có thể vượt qua con số đó hay không.

3. Bố cục ứng dụng kiểu iPad

Bố cục ứng dụng mới giống như trên iPad sẽ tận dụng màn hình trong kích thước 7,8 inch của iPhone Ultra. Đây là một điểm cộng khác mà những người thử nghiệm sớm đánh giá cao ở iPhone Ultra.

Theo các tin đồn gần đây, Apple đang tiến hành đại tu toàn diện các ứng dụng iOS để tối ưu hóa cho chiếc điện thoại màn hình gập sắp ra mắt. Các ứng dụng này đang được thiết kế lại nhằm đảm bảo bố cục hiển thị giống với các ứng dụng trên iPad.

Tin đồn về iPhone Ultra.

Điều thú vị hơn nữa là trải nghiệm đa nhiệm sẽ đơn giản và thuận tiện hơn nhiều so với trên iPad. Người dùng có thể chạy nhiều ứng dụng song song trên màn hình trong. Các nhà phát triển ứng dụng iOS cũng sẽ có tùy chọn thiết kế lại sản phẩm của mình để hoạt động hiệu quả hơn trên mẫu iPhone gập này.

Pin của iPhone Ultra

Ngoài ra, các chuyên gia cũng quan tâm đến thông số pin của thiết bị này. Các tin đồn ban đầu cho rằng máy sẽ sở hữu viên pin lớn nhất trong số các dòng iPhone, vượt qua cả iPhone 17 Pro Max – đang có pin 5.088 mAh. Các báo cáo cho thấy iPhone Ultra sẽ đi kèm viên pin có dung lượng từ 5.500 mAh trở lên.

Tuy nhiên, một số thông tin rò rỉ gần đây lại gợi ý rằng Apple sẽ trang bị cho iPhone Ultra mức dung lượng pin khoảng 5.000 mAh. Nếu điều này là sự thật, chúng sẽ có viên pin tương đương Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Nhiều ý kiến trái chiều

Tin đồn về iPhone Ultra đã xuất hiện từ rất lâu, và phần lớn người hâm mộ Apple tỏ ra vô cùng hào hứng với sản phẩm này. Tuy nhiên, nhiều ý kiến ​​cho rằng mức giá 2.000 USD (khoảng 52 triệu đồng) là quá cao đối với một thiết bị không có Face ID hay ống kính tele và chỉ hỗ trợ eSIM.

Mặc dù iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có những nâng cấp đáng kể so với iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max nhưng nhiều người vẫn đặc biệt hào hứng với chiếc iPhone Ultra. Lý do rất đơn giản: đây là chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple. Với sự gia nhập của Apple vào phân khúc này, người dùng sẽ có thêm một lựa chọn nữa, đặc biệt là khi họ muốn trải nghiệm hệ điều hành iOS trên một thiết bị có thiết kế màn hình gập.