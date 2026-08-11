Epson tung cùng lúc 8 máy in không nhiệt mới, dùng mực hiệu suất tới 7.500 trang

Epson vừa giới thiệu 8 mẫu máy in phun EcoTank thế hệ mới, gồm L1310, L1350, L3310, L3350, L3316, L3356, L5390 và L5396. Loạt sản phẩm được trang bị các cải tiến về tốc độ in, kết nối, thiết kế và hệ thống bảo trì, hướng đến nhu cầu in ấn tại gia đình và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Một mẫu máy in EcoTank mới của Epson.

Các mẫu EcoTank mới sử dụng hệ thống mực dye bốn màu CMYK với dung tích 65ml mỗi màu. Hiệu suất in đạt tối đa 4.700 trang trắng đen và 7.500 trang màu cho mỗi bộ mực. Thiết kế đầu nạp mực theo từng màu giúp chai mực chỉ lắp được vào đúng khay tương ứng, hạn chế nạp nhầm màu và giảm nguy cơ đổ tràn.

Hộp mực thải (Maintenance Box) có thể thay thế, cho phép người dùng thực hiện bảo trì mà không cần gửi máy đến trung tâm dịch vụ. Hệ thống Semi-Automatic Print Adjustment tự động căn chỉnh đầu in và cân bằng màu sắc theo thời gian nhằm duy trì chất lượng bản in.

Về công nghệ in, dòng EcoTank mới sử dụng công nghệ in không nhiệt (Heat-Free), giảm mức tiêu thụ điện năng trong quá trình vận hành. Thiết kế máy tích hợp khay mực vào thân, đồng thời tối ưu khu vực nạp mực, khay đỡ giấy và khay nạp giấy. Diện tích chiếm dụng của các mẫu mới giảm tới 20% so với thế hệ trước.

Các mẫu L1350, L3350, L3356, L5390 và L5396 hỗ trợ ứng dụng Epson Smart Panel, hỗ trợ scan nhiều trang thành một tệp PDF, xem trước và chỉnh sửa tài liệu trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Các mẫu này cũng hỗ trợ Apple AirPrint và Mopria Print Service để in không dây từ thiết bị di động.

Riêng L5390 và L5396 tích hợp ADF, kết hợp các chức năng in, scan, sao chép và fax. ADF hỗ trợ xử lý tài liệu nhiều trang với tốc độ scan tối đa 4,5 trang/phút đối với cả đen trắng và màu. Hai mẫu có độ phân giải scan quang học 1.200 x 2.400 dpi và tốc độ in tối đa mỗi phút là 11 trang đen trắng, 6 màu.

Các sản phẩm nói trên có giá tham khảo từ khoảng 3,2 - 6 triệu đồng. Ở phân khúc giá này, Epson sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với loạt máy in SmartTank hay LaserJet của HP cũng như các mã HL và DCP của Brother.