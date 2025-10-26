iPhone không đáng mua nếu bạn gặp phải những trường hợp này

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa iPhone là chiếc điện thoại hoàn hảo cho mọi người. Dưới đây là một số lý do khiến người dùng nên cân nhắc trước khi quyết định gia nhập “câu lạc bộ” Apple.

Giá cả cao ngất ngưởng

Không thể phủ nhận rằng iPhone có mức giá cao. Ngay cả những mẫu “giá phải chăng” như iPhone SE hay iPhone 16e cũng đắt hơn nhiều so với các điện thoại Android có hiệu năng tương đương. Khi tính thêm các phụ kiện như bộ sạc MagSafe hay AppleCare+, chi phí sở hữu iPhone sẽ tăng lên nhanh chóng. Đối với nhiều người, mức giá này không xứng đáng với những tính năng mà họ thực sự sử dụng.

Hạn chế về khả năng tùy chỉnh

Nhiều người dùng smartphone thích tùy chỉnh thiết bị của mình, tuy nhiên hệ thống khép kín của Apple có thể khiến người dùng cảm thấy bị gò bó. Vì iOS ưu tiên sự đơn giản và ổn định, điều này đồng nghĩa với việc người dùng không thể tự do thay đổi ứng dụng mặc định hay tùy chỉnh giao diện như trên Android.

Khó khăn trong việc sửa chữa

Hệ sinh thái phần cứng của Apple cũng có nhược điểm là khả năng sửa chữa. Mặc dù chính sách “quyền được sửa chữa” đã được cải thiện, nhưng việc sửa chữa màn hình hay thay pin vẫn tốn kém hơn so với hầu hết các điện thoại Android. Thêm vào đó, nhiều thiết bị của Apple vẫn sử dụng cổng Lightning độc quyền khiến người dùng phải chi thêm tiền cho các sản phẩm chính hãng.

Vấn đề tương thích với các thiết bị khác

Hệ sinh thái của Apple hoạt động tốt nhất khi kết nối với các thiết bị của chính hãng. Nếu sử dụng máy tính Windows hay các thiết bị không phải của Apple, người dùng có thể gặp khó khăn trong việc chuyển tập tin hay đồng bộ hóa dữ liệu. Điều này khiến iPhone trở thành một lựa chọn kém linh hoạt cho những ai sử dụng nhiều nền tảng khác nhau.

Sự đổi mới chậm lại

Trong quá khứ, mỗi chiếc iPhone đều được trang bị những tính năng đột phá. Tuy nhiên, những năm gần đây, Apple dường như chỉ tập trung vào việc hoàn thiện trải nghiệm hiện có, trong khi nhiều tính năng mới đã được các đối thủ Android áp dụng từ lâu.