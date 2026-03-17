Pin điện thoại, pin AA sau khi bỏ đi sẽ được xử lý ra sao?

Việc vứt pin vào thùng rác thông thường là hành động nguy hiểm, vì các thành phần trong pin có thể gây hại cho môi trường. Thay vào đó, pin nên được tái chế để tách ra thành các thành phần hữu ích hoặc được sử dụng cho các chức năng ít tiêu tốn năng lượng hơn.

Pin đã chết vẫn còn giá trị.

Lý do vì ngay cả khi hiệu suất giảm, pin cũ vẫn có thể được tái sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Các thành phần quý giá trong pin AA của điều khiển từ xa hay pin sạc của smartphone có thể được tận dụng trong nhiều quy trình tái chế đã phát triển trong những năm qua. Thậm chí, người dùng có thể nhận được pin mới được sản xuất từ các vật liệu tái chế từ pin cũ, giúp giữ giá pin ở mức thấp và ngăn chặn việc thải ra các hóa chất nguy hiểm vào môi trường.

Nhiều chương trình tái chế pin hiện nay nhận pin từ tất cả các nhãn hiệu, bao gồm cả các hệ thống siêu thị như Co.opmart, Go!, Aeon Mall, Lotte Mart… Hầu hết các loại pin, từ pin dùng một lần đến pin sạc cho dụng cụ điện, đều có thể được tái chế. Ngay cả pin bị hỏng hay phồng cũng có thể được xử lý, mặc dù chúng cần quy trình thu gom và lưu trữ đặc biệt.

Trong quá trình tái chế, các chuyên gia sẽ kiểm tra độ an toàn và tình trạng của pin. Nếu pin vẫn an toàn và có thể hoạt động, nó có thể được sửa chữa hoặc tái sử dụng. Ví dụ, một cục pin đã qua sử dụng từ xe tải lớn có thể không còn đủ sức mạnh cho chiếc xe đó, nhưng vẫn có thể được sử dụng cho một chiếc xe khác hoặc trong hệ thống năng lượng mặt trời.

Ít ai biết pin cũ có thể trở thành pin mới nhờ quy trình tái chế.

Nếu pin không còn hoạt động, năng lượng còn lại sẽ được xả hết và pin sẽ được đưa vào máy nghiền công nghiệp. Máy này sẽ tách pin thành các thành phần cơ bản như chất điện phân, kim loại và nhựa. Sản phẩm phụ của quá trình này là một khối chất màu đen, thường được gọi là “khối đen”, chứa các mảnh cực âm và cực dương quan trọng. Khối đen này có thể được tinh chế để sản xuất các cực mới cho pin.

Hiện nay, các công ty vẫn đang nỗ lực nghiên cứu về các quy trình tái chế hiệu quả hơn với hy vọng rằng trong tương lai, chúng ta có thể bảo toàn và tái sử dụng các thành phần quan trọng ngay lập tức, thay vì phải nghiền nát và chế tạo lại từ đầu.