Doanh số iPhone sẽ tăng cao bất chấp giá smartphone tăng

Việc tăng giá smartphone đã được dự đoán từ vài tháng, trước khi thị trường rơi vào tình trạng thiếu hụt bộ nhớ. Giờ đây, việc tăng giá đã bắt đầu xảy ra - điện thoại thông minh từ tất cả các thương hiệu đều chứng kiến ​​​​sự tăng giá nhưng Apple có thể tận dụng sự hỗn loạn này để có lợi cho mình và cải thiện doanh số iPhone trên toàn thế giới.

Kế hoạch của Apple đối với giá cả tăng cao

Mới đây, nhà phân tích nổi tiếng Ming-chi Kuo đã có một giả thuyết thú vị về các hoạt động kinh doanh của Apple trong thời kỳ hỗn loạn này. MacBook Neo và iPhone 17e mới ra mắt ủng hộ giả thuyết của Kuo nhờ mức giá rất cạnh tranh của chúng. Trên thực tế, iPhone 17e giữ nguyên giá so với iPhone 16e năm ngoái trong khi cung cấp dung lượng lưu trữ lớn hơn với cùng mức giá - một chiến lược đã được công ty sử dụng.

Dòng iPhone 17.

Ông Kuo tin rằng Apple có thể sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để đảm bảo nguồn cung cấp mô-đun bộ nhớ đáng tin cậy trong thời điểm này và hấp thụ chi phí tăng cao để chiếm lĩnh thị phần lớn hơn. Các thỏa thuận mới của Apple với Samsung đã phản ánh điều này khi Samsung sẽ đàm phán lại giá sớm hơn nhiều so với trước đây.

Liệu iPhone có giành được nhiều thị phần hơn?

Nhờ sức mua đáng kể trong ngành, Apple có thể đàm phán các điều khoản mà các công ty khác vẫn đang loay hoay thương lượng. Samsung yêu cầu gấp đôi giá thành mô-đun bộ nhớ và Apple đã chấp nhận mức giá mới ngay lập tức mà không cần bất kỳ thương lượng nào.

iPhone 17.

Nhà phân tích Kuo cho rằng Apple sẽ cố gắng kiềm chế việc tăng giá sản phẩm nhằm thu hút thêm khách hàng chuyển sang hệ sinh thái của mình. Đó là cách công ty sẽ bù đắp những khoản lỗ hiện tại đồng thời chiếm được một phần đáng kể thị phần.

Các dòng điện thoại Galaxy S26 mới cũng chứng kiến ​​sự tăng giá. Mặt khác, dòng iPhone 17 cũng đã tăng giá một số mẫu vào năm ngoái.

Không thể phủ nhận rằng MacBook Neo có giá trị tuyệt vời. Nếu Apple chấp nhận việc tăng chi phí sản xuất trong vài năm tới, chắc chắn hãng sẽ thu hút được một lượng lớn khách hàng chuyển sang sử dụng sản phẩm của mình, ngay cả khi trước đây họ chưa từng nghĩ đến việc đó.