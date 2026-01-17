Cấu hình chi tiết của iPhone 18 Pro và iPhone Fold được vén màn
Báo cáo mới nhất từ một nhà phân tích kỳ cựu đã tiết lộ thông số kỹ thuật của iPhone 18 Pro và iPhone Fold.
Mới đây, nhà phân tích Jeff Pu đã cung cấp một bảng thông số kỹ thuật ngắn gọn cho iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Fold. Các sản phẩm này dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới.
|Thông số
|iPhone 18 Pro
|iPhone 18 Pro Max
|iPhone Fold
|Ngày lên kệ
|Ngày 26/09/2026
|
Ngày 26/09/2026
|
Ngày 26/09/2026
|Màn hình
|
6,3 inch
|
6,9 inch
|
Màn hình trong: 7,8 inch
Màn hình ngoài: 5,3 inch
|Bộ xử lý
|
A20 Pro, N2, WMCM
|
A20 Pro, N2, WMCM
|
A20 Pro, N2, WMCM
|DRAM
|
LPD5 12GB
|
LPD5 12GB
|
LPD5 12GB
|Camera trước
|
18MP, 6P
|
18MP, 6P
|
Camera màn hình ngoài 18MP
Camera màn hình trong 18MP
|Camera sau
|
Camera chính 48MP 7P
Camera tele 48MP
Camera góc rộng 46MP 6P
|
Camera chính 48MP 7P
Camera tele 48MP
Camera góc siêu rộng 48MP 6P
|
Camera 48MP 7P
Camera 48MP 6P
|Sinh trắc học
|
Face ID
Dynamic Island nhỏ hơn
|
Face ID
Dynamic Island nhỏ hơn
|Touch ID
|Khung máy
|Nhôm
|Nhôm
|Nhôm & Titan
|Modem
|C2
|
C2
|
C2
Bảng cấu hình dự kiến của các flagship, theo Nhà phân tích Jeff Pu.
Theo đó, trong năm nay, ông Pu dự đoán Apple sẽ giành được thị phần lớn hơn trong thị trường điện thoại thông minh đang suy giảm - dự kiến giảm khoảng 4%. Ông cũng ước tính, lượng iPhone xuất xưởng sẽ tăng 2%, đạt khoảng 250 triệu chiếc, đưa thị phần của Apple lên 21%.
Theo bảng thông số kỹ thuật đồn đoán của Jeff Pu, chiếc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có nhiều điểm tương đồng với iPhone 17 Pro. Việc nâng cấp chip xử lý có lẽ sẽ là điểm nhấn chính trên các mẫu điện thoại này.
iPhone Fold sẽ là một chiếc điện thoại màn hình gập kiểu sách với màn hình ngoài nhỏ và tích hợp cảm biến vân tay Touch ID .
Ảnh concept iPhone Fold.
Apple thường hoàn thiện dòng thiết bị mùa thu từ đầu năm, vì vậy nếu iPhone Fold thực sự ra mắt, chúng sẽ được xác nhận thông qua chuỗi cung ứng. Những tin đồn về chuỗi cung ứng cũng sẽ giúp xác định xem Apple có thực sự chuyển sang chu kỳ ra mắt iPhone hai lần một năm hay không: dòng iPhone Pro sẽ trình làng vào mùa thu và các iPhone giá rẻ sẽ ra mắt vào mùa xuân.
Cùng chờ xem Apple sẽ giới thiệu những mẫu iPhone trong năm nay. Khả năng cao là iPhone 17e sẽ được công bố vào ngay tháng sau. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tin tức về các sản phẩm này trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc.
Khi dòng iPhone 18 bước vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm, những tin đồn thú vị về iPhone 18 Pro cũng đang được chứng minh là đúng.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/01/2026 13:01 PM (GMT+7)