Cấu hình chi tiết của iPhone 18 Pro và iPhone Fold được vén màn

Mới đây, nhà phân tích Jeff Pu đã cung cấp một bảng thông số kỹ thuật ngắn gọn cho iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Fold. Các sản phẩm này dự kiến ​​ra mắt vào tháng 9 tới.

Thông số iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max iPhone Fold Ngày lên kệ Ngày 26/09/2026 Ngày 26/09/2026 Ngày 26/09/2026 Màn hình 6,3 inch 6,9 inch Màn hình trong: 7,8 inch Màn hình ngoài: 5,3 inch Bộ xử lý A20 Pro, N2, WMCM A20 Pro, N2, WMCM A20 Pro, N2, WMCM DRAM LPD5 12GB LPD5 12GB LPD5 12GB Camera trước 18MP, 6P 18MP, 6P Camera màn hình ngoài 18MP Camera màn hình trong 18MP Camera sau Camera chính 48MP 7P Camera tele 48MP Camera góc rộng 46MP 6P Camera chính 48MP 7P Camera tele 48MP Camera góc siêu rộng 48MP 6P Camera 48MP 7P Camera 48MP 6P Sinh trắc học Face ID Dynamic Island nhỏ hơn Face ID Dynamic Island nhỏ hơn Touch ID Khung máy Nhôm Nhôm Nhôm & Titan Modem C2 C2 C2

Bảng cấu hình dự kiến của các flagship, theo Nhà phân tích Jeff Pu.

Theo đó, trong năm nay, ông Pu dự đoán Apple sẽ giành được thị phần lớn hơn trong thị trường điện thoại thông minh đang suy giảm - dự kiến ​​giảm khoảng 4%. Ông cũng ước tính, ​​lượng iPhone xuất xưởng sẽ tăng 2%, đạt khoảng 250 triệu chiếc, đưa thị phần của Apple lên 21%.

Theo bảng thông số kỹ thuật đồn đoán của Jeff Pu, chiếc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có nhiều điểm tương đồng với iPhone 17 Pro. Việc nâng cấp chip xử lý có lẽ sẽ là điểm nhấn chính trên các mẫu điện thoại này.

iPhone Fold sẽ là một chiếc điện thoại màn hình gập kiểu sách với màn hình ngoài nhỏ và tích hợp cảm biến vân tay Touch ID .

Ảnh concept iPhone Fold.

Apple thường hoàn thiện dòng thiết bị mùa thu từ đầu năm, vì vậy nếu iPhone Fold thực sự ra mắt, chúng sẽ được xác nhận thông qua chuỗi cung ứng. Những tin đồn về chuỗi cung ứng cũng sẽ giúp xác định xem Apple có thực sự chuyển sang chu kỳ ra mắt iPhone hai lần một năm hay không: dòng iPhone Pro sẽ trình làng vào mùa thu và các iPhone giá rẻ sẽ ra mắt vào mùa xuân.

Cùng chờ xem Apple sẽ giới thiệu những mẫu iPhone trong năm nay. Khả năng cao là iPhone 17e sẽ được công bố vào ngay tháng sau. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tin tức về các sản phẩm này trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc.