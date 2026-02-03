Những thao tác cảm ứng trên Google Maps có thể bạn chưa biết

Tuy nhiên, không ít tính năng của Google Maps tồn tại dưới dạng cử chỉ khiến người dùng khó nhận ra và thường xuyên bỏ lỡ. Dưới đây là 6 thao tác quen thuộc nhưng ít được chú ý, có thể giúp việc sử dụng Google Maps trở nên nhanh và thuận tiện hơn.

Chạm hai lần để phóng to

Thay vì chụm hai ngón tay, người dùng có thể chạm hai lần vào vị trí bất kỳ trên bản đồ để phóng to khu vực đó. Đây là thao tác đặc biệt hữu ích khi chỉ dùng một tay, nhất là lúc đang đi bộ hoặc di chuyển ngoài đường.

Chạm hai ngón tay hai lần để thu nhỏ

Ngoài thao tác chụm ngón tay, Google Maps cho phép thu nhỏ bản đồ bằng cách chạm hai ngón tay hai lần liên tiếp. Mỗi lần chạm sẽ thu nhỏ theo một mức cố định, phù hợp khi cần quan sát nhanh phạm vi rộng hơn.

Thu phóng bằng một tay

Google Maps hỗ trợ thu phóng chính xác chỉ với một ngón tay. Người dùng chạm hai lần và giữ ở lần chạm thứ hai, sau đó vuốt lên để thu nhỏ hoặc vuốt xuống để phóng to. Cách này giúp kiểm soát bản đồ tốt hơn mà vẫn giữ chắc điện thoại.

Xoay bản đồ bằng hai ngón tay

Người dùng có thể đặt hai ngón tay lên bản đồ và xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại để thay đổi hướng hiển thị. Khi cần quay về hướng mặc định, người dùng chỉ cần chạm vào biểu tượng la bàn ở góc trên bên phải màn hình.

Vuốt hai ngón tay để nghiêng bản đồ

Trong chế độ dẫn đường, thao tác vuốt hai ngón tay lên hoặc xuống cho phép nghiêng bản đồ hoặc đưa về chế độ nhìn từ trên xuống. Góc nhìn nghiêng giúp việc quan sát đoạn đường phía trước rõ hơn, đặc biệt khi di chuyển ở khu vực lạ.

Nhấn giữ để thả ghim vị trí

Với những địa điểm chưa có tên, thao tác nhấn giữ sẽ giúp thả ghim và hiển thị tọa độ chính xác. Từ đó, người dùng có thể chia sẻ vị trí, lưu lại hoặc đo khoảng cách đến điểm khác. Đáng chú ý, tính năng này vẫn hoạt động ngay cả khi không có kết nối mạng.

Ngoài dẫn đường, Google Maps còn hỗ trợ nhiều tiện ích khác như lưu địa điểm yêu thích, xem thời điểm đông người hay theo dõi lịch sử di chuyển thông qua tính năng Dòng thời gian. Phần lớn các tính năng không yêu cầu thiết lập phức tạp mà phụ thuộc vào việc người dùng có biết và tận dụng đúng cách hay không.