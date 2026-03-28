iPhone Fold được xác nhận sẽ được bán ra sau iPhone 18 Pro

Nhiều tin đồn cho hay, Apple sẽ bán ra iPhone Fold vào cuối năm nay, sau khi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được giao vào tháng 9. Thông tin này đã được xác nhận bởi Nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg -một nguồn tin nội bộ Apple đáng tin cậy.

Vào tuần trước, một nhà phân tích của Barclays đã đưa ra dự đoán ​​rằng iPhone Fold sẽ được giao hàng vào tháng 12, khoảng 3 tháng sau khi các mẫu iPhone 18 Pro mới được bán ra.

Ảnh concept iPhone Fold.

Gurman cho rằng sự chậm trễ này là do quy trình sản xuất phức tạp cần thiết để chế tạo màn hình gập bên trong của iPhone Fold. Ông cũng lưu ý rằng bất cứ khi nào Apple phát hành một sản phẩm với thiết kế kiểu dáng mới, phức tạp, sản phẩm mới đó sẽ được phát hành muộn hơn một chút so với các thiết bị khác.

Một ví dụ điển hình là iPhone X, được giới thiệu cùng với iPhone 8 và iPhone 8 Plus vào ngày 12/9/2017. Dòng iPhone 8 được phát hành vào ngày 22/9/2017. Tuy nhiên, sự phức tạp trong việc sản xuất màn hình OLED đầu tiên cho iPhone và hệ thống camera TrueDepth (bao gồm cả Face ID) đã buộc Apple phải trì hoãn thời gian lên kệ iPhone X cho đến ngày 3/11/2017.

Dự kiến, iPhone Fold sẽ có giá khởi điểm trên 2.000 USD (khoảng 52 triệu đồng), trở thành chiếc iPhone đắt nhất từ ​​trước đến nay. Nhà phân tích Gurman cho biết, iPhone Fold là một trong những sản phẩm của Apple mà ông hào hứng nhất trong 4 - 5 năm qua.

Gurman cho biết, Apple sẽ tập trung vào việc sử dụng màn hình bên trong để xem nội dung video và chơi game. Ông dự đoán chiếc điện thoại này sẽ rất thành công đối với Apple và giúp dòng iPhone 18 Pro thành công. Theo Bloomberg, iPhone Fold sẽ thực sự giúp cải thiện lợi nhuận của Apple.

Ngoài ra, Apple sẽ sử dụng Touch ID thay vì Face ID cho chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của mình. Ông Gurman cho hay, độ dày của mô-đun để tạo ra hình ảnh 3D cho nhận diện khuôn mặt không thể tích hợp vào iPhone Fold. Tương tự như Touch ID trên iPad Air, cảm biến vân tay sẽ được tích hợp vào nút nguồn ở phía trên của iPhone Fold. Gurman tin rằng "Nhà Táo" có thể tích hợp Face ID vào một chiếc iPhone màn hình gập trong tương lai.