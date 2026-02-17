AI không dừng lại ở chatbot: Tương lai là những trợ lý tàng hình cho con người

AI tương lai sẽ không còn là những chatbot như hiện nay. Ảnh: Future

Trong vài năm qua, khái niệm AI gần như đồng nghĩa với chatbot, điển hình là ChatGPT. Những ứng dụng này đóng vai trò như "bánh xe tập đi", dạy hàng triệu người cách tương tác với máy móc bằng ngôn ngữ tự nhiên mà không cần biết lập trình.

Tuy nhiên, người dùng vẫn phải ra lệnh, giải thích bối cảnh và hy vọng nhận được câu trả lời chính xác. Đây là một cách sử dụng AI thụ động và hạn chế.

Giai đoạn tiếp theo của AI sẽ không giống với ChatGPT hay Gemini hiện tại. Bước chuyển dịch quan trọng nhất đang diễn ra là từ "trả lời" sang "hành động". Các trợ lý AI sẽ bớt giống một thanh công cụ tìm kiếm và ngày càng giống một người giúp việc thực thụ.

Ví dụ, Google Gemini có thể tự sắp xếp email và lịch trình. Trong tương lai, AI có khả năng biến một mớ ý tưởng lộn xộn của người dùng thành một kế hoạch dự án hoàn chỉnh với thời hạn, các việc cần làm và lời nhắc cụ thể.

Đây là sự khác biệt giữa một công cụ biết nói và một công cụ biết làm việc ở hậu trường.

Tương lai của AI có thể sẽ không còn nằm trên màn hình ứng dụng. Với những tin đồn về thiết bị đeo của Apple hay dự án "Sweetpea" của OpenAI, AI sẽ được tích hợp sẵn vào mọi thứ: điện thoại, trình duyệt, kính thông minh, ô tô hay cổng thông tin trường học.

Thay vì phải ra lệnh "tóm tắt file PDF này", nút tóm tắt sẽ có sẵn ngay trong văn bản. Thay vì yêu cầu lập kế hoạch du lịch, ứng dụng sẽ tự đề xuất lịch trình dựa trên sở thích và ngân sách, sau đó tự động điền vào lịch.

Người dùng sẽ không còn cảm giác mình đang "sử dụng AI", mà AI sẽ âm thầm loại bỏ các rào cản trong công việc hàng ngày.

Sự tiện lợi này đi kèm với rủi ro: khi AI trở nên vô hình và tự động, con người dễ nảy sinh tâm lý tin tưởng mù quáng. Do đó, các trợ lý AI tốt nhất vẫn cần minh bạch quy trình và đặt câu hỏi ngược lại khi gặp vấn đề quan trọng.

Chatbot sẽ không biến mất hoàn toàn. Chúng sẽ trở thành "chế độ thủ công" dành cho những lúc người dùng muốn nắm toàn quyền kiểm soát, cần động não sâu hoặc tìm kiếm ý kiến thứ hai.