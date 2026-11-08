iPhone Duo vượt mốc 260.000 lần gập trong bài kiểm tra độ bền

Quá trình kiểm tra độ bền của các thiết bị màn hình gập luôn thu hút sự chú ý từ người tiêu dùng và giới công nghệ. Mới đây, một thử nghiệm kéo dài liên tục đã cung cấp những dữ liệu thực tế đáng chú ý về cơ chế bản lề của mẫu iPhone Duo.

Theo CNET, một hệ thống máy móc tùy chỉnh mang tên "Fold-a-Phone" đã được xây dựng để kiểm tra khả năng chịu lực của iPhone Duo. Thiết bị này thực hiện thao tác gập và mở liên tục 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần trong hơn một tuần qua. Quá trình thử nghiệm cũng được phát trực tiếp định kỳ trên nền tảng YouTube, cho phép người dùng theo dõi tiến độ.

Tính đến thời điểm kết thúc buổi phát trực tiếp gần nhất, iPhone Duo đã thực hiện hơn 260.000 lần gập. Qua quan sát, cả phần bản lề và nếp gấp màn hình của máy vẫn duy trì tình trạng ổn định, chưa ghi nhận dấu hiệu xuống cấp đáng kể nào.

Đại diện đơn vị thực hiện cho biết, quá trình kiểm tra sẽ tiếp tục được duy trì hàng ngày, dự kiến kéo dài ít nhất đến ngày 20/11. Mục tiêu là theo dõi kỹ hơn các biến đổi có thể xảy ra trên thiết bị sau chuỗi thời gian vận hành liên tục với cường độ cao.