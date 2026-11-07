iPhone Duo bản siêu sang 12 cung hoàng đạo với giá gần nửa tỷ đồng

Caviar, công ty nổi tiếng trong lĩnh vực tùy chỉnh thiết bị điện tử tiêu dùng bằng vật liệu cao cấp, vừa giới thiệu một tùy chọn mới cho dòng iPhone Duo màn hình gập mang tên “Bộ sưu tập Zodiac”. Bộ sưu tập này sử dụng một công cụ cấu hình trực tuyến, cho phép người mua lựa chọn chất liệu và lớp hoàn thiện cho thiết bị của họ dựa trên 12 cung hoàng đạo.

Thay vì cung cấp các mẫu điện thoại đã được tùy chỉnh sẵn, Caviar tập trung vào việc mang đến sự lựa chọn đa dạng cho người dùng. Khi bắt đầu sử dụng công cụ cấu hình, khách hàng sẽ chọn một cung hoàng đạo, từ đó hệ thống sẽ tải lên một thiết kế cơ bản. Người dùng có thể tùy chỉnh chất liệu cho các bộ phận bên ngoài của điện thoại, bao gồm khung, mặt lưng, vòng tròn hoàng đạo và huy hiệu trung tâm.

Các tùy chọn vật liệu rất phong phú, bao gồm bạc, mạ vàng và titan với lớp phủ PVD đen cho khung, trong khi mặt lưng có thể được làm từ sợi carbon rèn hoặc nhiều loại da khác nhau như da bê, da trăn và da cá sấu, với nhiều màu sắc khác nhau. Các chi tiết trang trí như chòm sao hoàng đạo và các tấm nền có thể được tùy chỉnh bằng pha lê Swarovski, men trang sức hoặc khảm thiên thạch. Caviar cũng cung cấp các lớp hoàn thiện kim loại có kết cấu như họa tiết clous de Paris và chevron.

Giá cả của các sản phẩm tùy chỉnh này dao động tùy thuộc vào lựa chọn của người dùng. Ví dụ, mẫu Capricorn cơ bản, sử dụng khung titan đen và mặt lưng bằng carbon rèn, có giá khởi điểm khoảng 14.800 USD (378,62 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản Aquarius, với mặt lưng bằng da cá sấu màu bạc và xanh navy, có giá ước tính lên tới 18.615 USD (476,22 triệu đồng). Tất cả các mẫu cơ bản đều đi kèm với bộ nhớ trong 256 GB.

Quy trình mua hàng của Caviar khác biệt so với thương mại điện tử thông thường. Sau khi hoàn tất thiết kế, người dùng sẽ nhận được một mã số cụ thể. Để thực hiện giao dịch, khách hàng cần gửi mã này cho quản lý bán hàng của Caviar, người sẽ xác nhận giá cuối cùng dựa trên các vật liệu đã chọn và bắt đầu đơn đặt hàng tùy chỉnh.

Ngoài ra, Caviar cũng vừa ra mắt bộ sưu tập iPhone Duo trị giá 90.000 USD (2,3 tỷ đồng), được chế tác từ vàng 18K, bạch kim và kim cương, cùng với các mẫu iPhone 18 Pro Black Edition siêu sang trọng và iPhone Duo không có camera.