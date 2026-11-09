Tự học AI ở tuổi 54, người đàn ông làm phim ngắn gây sốt với 6,6 tỷ lượt xem

Từng nhiều lần khởi nghiệp thất bại và gánh khoản nợ lớn, một người đàn ông tại Trung Quốc đã đổi đời nhờ tự học trí tuệ nhân tạo (AI). Bộ phim ngắn do ông cùng nhóm cộng sự đạt hơn 6,6 tỷ lượt xem, mang về doanh thu hàng chục tỷ đồng và giúp nhiều thành viên trả hết nợ.

Từ con số 0 đến nhóm sản xuất phim AI hơn 30 người

Trang Hk01 đưa tin, câu chuyện về Trương Hán Sinh (54 tuổi) sống tại thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nước này. Chủ đề "Người đàn ông 54 tuổi làm phim ngắn bằng AI để trả hết nợ" thậm chí lọt danh sách tìm kiếm thịnh hành trên Weibo.

Trước khi bước chân vào lĩnh vực sản xuất phim bằng AI, anh từng nhiều lần khởi nghiệp nhưng không thành công, dẫn đến cảnh nợ nần chồng chất.

Tháng 3/2025, trong thời gian trở về quê chăm sóc cha bị bệnh, Trương Hán Sinh thường xuyên đọc tiểu thuyết trực tuyến và tình cờ biết đến những công cụ AI có khả năng tạo hình ảnh, video chỉ bằng câu lệnh văn bản.

Tò mò trước công nghệ mới, anh tham gia một cộng đồng học tập về AI và trở thành học viên thứ 11. Từ đó, anh sử dụng biệt danh "Lão Thập Nhất", đồng thời thành lập nhóm làm phim ngắn.

Phim AI giúp người đàn ông đổi đời.

Vì không có nền tảng chuyên môn về điện ảnh, anh dành khoảng 10 tiếng mỗi ngày để tự học, từ kỹ thuật xây dựng góc quay, quy luật chuyển động trong hình ảnh AI đến cách viết câu lệnh tạo nhân vật.

Thời gian đầu, Trương Hán Sinh nhận những đơn hàng nhỏ về sản xuất phim ngắn bằng AI để tích lũy kinh nghiệm.

Theo Lý Triều Hoa, một thành viên nòng cốt của nhóm, giai đoạn đầu gặp rất nhiều khó khăn. Cả đội trải qua gần một năm chỉ đầu tư công sức và tiền bạc mà không tạo ra doanh thu.

Để nâng cao chất lượng sản phẩm, Trương Hán Sinh liên tục thử nghiệm và chỉnh sửa từng khung hình, xử lý các lỗi thường gặp khi AI tạo nhân vật, chuyển động và bối cảnh. Cuối cùng, trái ngọt mà nhóm nhận về chính là loạt phim ngắn "Đội đặc nhiệm xuyên không về thời Tống", ra mắt vào tháng 8/2026.

Bộ phim giúp Trương Hán Sinh thu hút sự chú ý của dân mạng.

Bộ phim kể về một đội đặc nhiệm hiện đại gồm 5 người bất ngờ xuyên không về giai đoạn cuối triều Bắc Tống. Mang theo trang thiết bị hiện đại, nhóm nhân vật bắt đầu hành trình trồng trọt, huấn luyện quân đội, chống lại kẻ thù và từng bước thích nghi trong xã hội phong kiến.

Điểm đặc biệt là bộ phim có quy mô lên tới khoảng 1.000 tập, mỗi tập dài chưa đến 2 phút. Nhóm sản xuất duy trì tốc độ phát hành đáng kinh ngạc, mỗi tuần cập nhật một mùa phim gồm 100 tập. Đến nay, tác phẩm đã ra mắt mùa thứ 10 và vẫn thu hút nhiều khán giả theo dõi các tập mới hằng tuần.

Chi hơn 1 triệu NDT cho công nghệ AI

Theo trang China Blue News, đội ngũ đứng sau bộ phim này có hơn 30 thành viên, được chia thành nhiều nhóm phụ trách những công đoạn khác nhau.

Riêng nhóm sáng tạo chính gồm 6 người, sinh sống tại các tỉnh Quảng Đông, An Huy, Hồ Bắc, Giang Tây, Phúc Kiến và Hà Bắc.

Dù cách xa nhau hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km, các thành viên vẫn phối hợp hoàn toàn qua mạng mà không cần tập trung tại một địa điểm sản xuất.

Đáng chú ý, phần lớn thành viên đều không được đào tạo chính quy về điện ảnh. Họ đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, bao gồm nội trợ toàn thời gian, tài xế xe công nghệ, nhân viên giao hàng và nhân viên văn phòng.

Theo nhóm sản xuất, tổng chi phí phục vụ việc tạo nội dung bằng AI của bộ phim đã vượt 1 triệu NDT (khoảng 3,7 tỷ đồng).

Dù áp dụng công nghệ để đẩy nhanh tiến độ, Trương Hán Sinh khẳng định nhóm không muốn đánh đổi chất lượng nội dung lấy số lượng tập phim.

"Ngay từ khi lựa chọn tác phẩm để chuyển thể, chúng tôi đã xác định phải làm một bộ phim chất lượng cao", anh chia sẻ.

Bộ phim gây sốt và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo Trương Hán Sinh, việc tạo dựng nhân vật là một trong những khâu quan trọng nhất. Mỗi nhân vật phải có diện mạo riêng biệt, đủ để khán giả nhận ra ngay cả khi không xuất hiện tên trên màn hình.

"Không thể để khuôn mặt các nhân vật giống hệt nhau như trong một số bộ phim khác", anh nhấn mạnh.

Để bảo đảm tính chân thực của bối cảnh lịch sử, nhóm dành thời gian nghiên cứu tài liệu về triều Tống, đối chiếu màu sắc trang phục theo cấp bậc quan lại, cũng như tìm hiểu các loại phụ kiện và giày dép phù hợp với thời kỳ này.

Ngay cả nhân vật Lý Thanh Đường, được xây dựng dựa trên nguyên mẫu tài nữ nổi tiếng Lý Thanh Chiếu, cũng được thiết kế dựa vào những bức họa và tư liệu lịch sử liên quan.

Trương Hán Sinh dành rất nhiều tâm huyết cho bộ phim này.

Không chỉ chú trọng hình ảnh, nhóm còn đầu tư vào chiều sâu cảm xúc của các nhân vật phụ.

Trương Hán Sinh cho biết ngay cả một người dân bình thường trong ngôi làng nhỏ giữa thời chiến loạn cũng được xây dựng với tinh thần kiên cường, sẵn sàng đối diện cái chết.

"Mỗi lần xem lại những phân cảnh ấy, tôi đều rơi nước mắt. Việc khắc họa những con người bình thường cũng là điều chúng tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh", anh chia sẻ.

Anh thừa nhận dù cả nhóm đã dành rất nhiều tâm huyết cho tác phẩm, nhưng mức độ nổi tiếng của bộ phim vẫn vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Ngày 5/11, ông Lý Lượng, Phó chủ tịch Douyin, cũng nhắc đến thành công của bộ phim và đánh giá công nghệ AI đang mở ra cơ hội để những người không có nền tảng chuyên môn trong ngành điện ảnh có thể tham gia sản xuất các tác phẩm thu hút đông đảo khán giả.