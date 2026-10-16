Hiệu năng cực mạnh của iPhone Duo đã bị rò rỉ

Theo một bài kiểm tra hiệu năng sớm trên Geekbench 7, iPhone Duo mang lại hiệu suất tương đương với iPhone 18 Pro – điều này không gây nhiều ngạc nhiên. Cả hai thiết bị đều được trang bị chip A20 Pro tiến trình 2nm của Apple với CPU 6 nhân và GPU 7 nhân.

iPhone Duo.

Chiếc iPhone Duo (mã hiệu iPhone19,4) được thử nghiệm chạy hệ điều hành iOS 27.1, đạt 3986 điểm trong bài kiểm tra đơn nhân và 11067 điểm trong bài kiểm tra đa nhân. Kết quả này hoàn toàn khớp với các dữ liệu thu thập được từ các mẫu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trước đó.

Điểm số có thể thay đổi tùy theo từng lần thử nghiệm; dù kết quả này thấp hơn một chút so với những điểm số cao nhất từng ghi nhận trên iPhone 18 Pro thì đây cũng chỉ là một kết quả đơn lẻ.

iPhone Duo sở hữu CPU 6 nhân với xung nhịp cơ bản 4,93 GHz – thông số tương tự như trên iPhone 18 Pro cùng với bộ nhớ 11,30 GB, tương đương với RAM 12 GB.

Điểm hiệu năng được cho là của iPhone Duo.

Mặc dù cả iPhone Duo và iPhone 18 Pro đều sử dụng cùng loại chip A20 Pro nhưng hiệu năng thực tế vẫn có thể khác biệt do các yếu tố như khả năng quản lý nhiệt, cấu hình hai màn hình trên iPhone Duo so với màn hình đơn trên các mẫu iPhone khác cùng nhiều yếu tố kỹ thuật khác.

Theo Apple, chip A20 Pro mang lại hiệu năng CPU nhanh hơn tới 20% và hiệu năng GPU nhanh hơn tới 40% so với thế hệ A19 Pro. Tuy nhiên, tốc độ GPU chưa được kiểm tra trong lần thử nghiệm này.

Người dùng có thể bắt đầu đặt trước iPhone Duo từ ngày 16/10, sản phẩm sẽ chính thức ra mắt vào ngày 23/10. Tại Việt Nam, giá bán khởi điểm của máy khá cao, từ 64,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB.