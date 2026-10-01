iPhone Duo đang phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng

Ngay cả trước khi được công bố cùng lúc vào đầu tháng 9, đã có tin đồn cho rằng iPhone Duo sẽ ra mắt sau iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Lý do được đưa ra thường là sự kết hợp của các thách thức trong khâu sản xuất. Tuy nhiên, một báo cáo mới cho thấy thực tế không phải vậy; chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn chỉ vài tuần trước ngày ra mắt.

Các vấn đề sản xuất iPhone Duo vẫn tiếp diễn

Theo nhiều báo cáo từ Trung Quốc, Apple vẫn chưa giải quyết được các vấn đề sản xuất liên quan đến mẫu điện thoại thông minh màn hình gập đầu tiên của mình. Do những thách thức trong quá trình chế tạo, sản lượng ban đầu của iPhone Duo – dự kiến ​​ra mắt vào ngày 23/10 sẽ bị hạn chế.

iPhone Duo.

Một trong những vấn đề nằm ở tỷ lệ thành phẩm (yield rate) thấp trong khâu lắp ráp cuối cùng. Theo trang tin Jiemian News (Trung Quốc), tính đến ngày 17/9, tỷ lệ thành phẩm chỉ đạt hơn 60%. Nếu không có gì thay đổi, có thể mất từ ​​sáu tháng đến một năm để quy trình sản xuất đạt được tỷ lệ thành phẩm ổn định và tối ưu.

Apple yêu cầu khắt khe về chất lượng của iPhone Duo

Theo các chuyên gia trong ngành, phần lớn khó khăn bắt nguồn từ các yêu cầu về chất lượng mà Apple đặt ra cho quá trình sản xuất iPhone Duo. Một nguồn tin cho biết, các nhà cung cấp đang chờ Apple quyết định xem liệu hãng có nới lỏng một số tiêu chuẩn chất lượng hay không, động thái này có thể giúp đẩy nhanh tiến độ sản xuất.

Các vấn đề này không xuất phát từ lỗi kỹ thuật cụ thể của một công nghệ nào đó mà chủ yếu do Apple thiếu kinh nghiệm trong việc sản xuất điện thoại màn hình gập. Được biết, Foxconn đang liên tục điều chỉnh các phần của dây chuyền sản xuất, bao gồm thiết bị, quy trình lắp ráp và các thông số kỹ thuật sản xuất.

Ngoài các vấn đề về lắp ráp, còn có những khó khăn về tỷ lệ thành phẩm, sự chậm trễ trong khâu giao hàng và các thay đổi thiết kế liên quan đến tấm nền OLED của Samsung Display cũng như một số linh kiện dùng cho bản lề của iPhone Duo.

Những sự chậm trễ này là một phần nguyên nhân khiến đơn vị lắp ráp có ít thời gian hơn để tinh chỉnh dây chuyền và đẩy nhanh tốc độ sản xuất. Được biết, bộ phận bản lề đã gây ra không ít đau đầu cho Apple. Công ty từng thử nghiệm vật liệu Liquid Metal cho một số linh kiện nhưng sau đó đã xem xét lại toàn bộ phương án thiết kế trước khi tiến hành sản xuất hàng loạt. Bản lề này bao gồm hơn 100 linh kiện, trong đó có một phần vỏ được chế tạo bằng công nghệ in 3D.

iPhone Duo bị trì hoãn lên kệ.

Những thách thức này là nguyên nhân chính khiến việc ra mắt iPhone Duo bị trì hoãn. Trong khi đó, đây là một sản phẩm được cộng đồng mạng dự đoán sẽ có nhu cầu cực kỳ cao.

Apple cần đưa ra lựa chọn

Một báo cáo khác (từ Trung Quốc) cho biết một trong những nhà thầu của Apple đã đặt hãng vào tình thế khó xử. Công ty buộc phải chọn ưu tiên tỷ lệ thành phẩm (yield) hay tăng sản lượng, bởi hai mục tiêu này không thể song hành.

Dây chuyền sản xuất có thể được đẩy công suất cao hơn để tạo ra nhiều máy iPhone Duo sẵn sàng bán ra thị trường nhưng điều này sẽ làm tăng số lượng sản phẩm lỗi và chi phí xử lý phế phẩm. Phương án còn lại là giảm sản lượng đầu vào để hạn chế lỗi và kiểm soát chi phí tốt hơn.

Ảnh minh họa.

Apple không phải là hãng duy nhất gặp vấn đề này; Samsung cũng đang đối mặt với khó khăn trong khâu sản xuất mẫu điện thoại màn hình gập kiểu dáng "cuốn sổ" (passport-style) của mình. Nhu cầu đối với Galaxy Z Fold8 cao đến mức công ty Hàn Quốc này đã rơi vào tình trạng thiếu hụt một loại chip màn hình cụ thể. Dù sự việc không ảnh hưởng đến nguồn cung tổng thể, hãng vẫn phải điều chuyển linh kiện dự trữ dành cho các sản phẩm tương lai sang phục vụ cho mẫu sản phẩm đang "gây sốt".

Nhiều chuyên gia cho rằng, người dùng không nên mua iPhone Duo, chủ yếu là do mức giá của máy. Tuy nhiên, ngay cả khi có ý định mua, iFan hãy chờ đợi một thời gian để có được những đánh giá khách quan và chuyên sâu hơn thay vì vội vàng chi hơn 60 triệu đồng để thử nghiệm.