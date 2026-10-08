iPhone Duo bị chê vì nhiều lý do khác nhau

Điện thoại màn hình gập đang ngày càng phổ biến, nhiều hãng đã liên tục cải thiện thiết kế, độ bền và phần mềm sau những thế hệ đầu tiên còn nhiều hạn chế. Sự xuất hiện của iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple đã tiếp tục mở rộng nhóm sản phẩm này. Tuy nhiên, mức giá cao của máy đã khiến quyết định mua trở thành vấn đề cần cân nhắc, đặc biệt khi thiết bị chưa có nhiều dữ liệu sử dụng thực tế.

Một khảo sát gần đây cho thấy người dùng đang chia thành hai nhóm khá rõ: những người sẵn sàng đặt mua ngay và nhóm chưa muốn sử dụng điện thoại màn hình gập.

Khoảng 1/10 người dùng muốn chờ đánh giá thực tế

Trong khảo sát với câu hỏi “Bạn có dự định mua iPhone Duo không?”, 11,27% người tham gia cho biết sẽ mua nhưng muốn chờ một thời gian sau khi sản phẩm bán ra. Đây là nhóm có tỷ lệ thấp nhất trong bốn lựa chọn.

iPhone Duo.

iPhone Duo dự kiến bắt đầu cho đặt trước từ ngày 16/10 và chính thức bán ra ngày 23/10. Như vậy, nhóm người dùng này sẽ có cơ hội theo dõi những đánh giá thực tế trước khi đưa ra quyết định.

Tỷ lệ khoảng 11% cũng đồng nghĩa chỉ khoảng 1 trong 10 người tham gia khảo sát muốn chờ các bài đánh giá chuyên sâu trước khi bỏ tiền mua. Điều này đáng chú ý bởi iPhone Duo là sản phẩm hoàn toàn mới trong danh mục smartphone của Apple dù công ty đã giới thiệu khá nhiều thông tin về thiết bị tại sự kiện ngày 9/9.

Với một thiết bị có cơ chế gập, việc chờ đánh giá thực tế có thể giúp người mua có thêm dữ liệu về những yếu tố khó thể hiện đầy đủ qua thông số kỹ thuật: độ bền bản lề, trải nghiệm màn hình sau thời gian dài sử dụng, mức tiêu thụ pin khi đóng và mở máy hay khả năng tương thích của ứng dụng.

Pin là yếu tố cần được kiểm chứng

Thời lượng pin là một trong những vấn đề được người tiêu dùng quan tâm trước khi quyết định mua iPhone Duo. Điện thoại màn hình gập có một màn hình lớn khi mở máy, đồng nghĩa nhu cầu năng lượng có thể khác đáng kể so với smartphone dạng thanh truyền thống.

Những tuyên bố về thời lượng pin từ nhà sản xuất cần được đặt cạnh các bài kiểm tra trong điều kiện sử dụng thực tế. Với iPhone Duo, các bài thử nghiệm cần xem xét nhiều tình huống khác nhau, từ sử dụng màn hình ngoài trong ngày, mở màn hình lớn để xem video hoặc làm việc cho đến chuyển đổi liên tục giữa hai trạng thái.

Đây cũng là lý do nhóm người dùng chờ đánh giá thực tế quan tâm tới khả năng duy trì hiệu suất khi thiết bị hoạt động với cường độ cao.

Gần 31% sẵn sàng đặt mua ngay

Khảo sát cho thấy 30,8% người tham gia cho biết họ sẽ chờ mở bán đặt trước để mua iPhone Duo. Đây là nhóm lớn thứ hai và cho thấy một bộ phận người dùng đã đưa ra quyết định trước khi sản phẩm có mặt rộng rãi trên thị trường.

iPhone Duo khá dày.

Nếu cộng nhóm này với 11,27% người muốn mua nhưng chờ thêm một thời gian, tổng cộng 42,07% số người tham gia khảo sát có ý định sở hữu iPhone Duo.

Sự quan tâm này diễn ra trong bối cảnh điện thoại màn hình gập đang dần chuyển từ một dòng sản phẩm thử nghiệm thành nhóm smartphone cao cấp có nhiều lựa chọn hơn. Smartphone màn hình gập hiện không còn chỉ được quan tâm vì khả năng mở thành màn hình lớn mà còn cạnh tranh bằng thiết kế, hiệu năng và các tính năng phần mềm.

Tuy nhiên, giá bán vẫn là rào cản đáng kể. Giá khởi điểm của iPhone Duo ở khoảng 64,99 triệu đồng cho bản 256GB. Với mức chi phí này, người mua cần cân nhắc liệu màn hình gập và khả năng sử dụng hai kích thước màn hình có thực sự đem lại giá trị đủ lớn so với smartphone cao cấp dạng thanh hay không.

Khoảng 20% chọn điện thoại màn hình gập khác

Không phải tất cả những người có nhu cầu sử dụng điện thoại màn hình gập đều hướng tới iPhone Duo. Khoảng 20,73% cho biết họ sẽ mua một mẫu điện thoại màn hình gập khác.

Kết quả này cho thấy sự cạnh tranh trong phân khúc không chỉ đến từ smartphone truyền thống mà còn từ những smartphone màn hình gập Android đã có mặt trên thị trường. Trong đó, các mẫu máy dạng “passport” với màn hình ngoài tương đối rộng và màn hình trong lớn có cách tiếp cận khá gần với iPhone Duo.

Cấu hình của iPhone Duo.

Đối với nhóm người dùng này, lựa chọn có thể phụ thuộc vào hệ điều hành, thiết kế bản lề, khả năng đa nhiệm, camera, mức giá và hệ sinh thái thiết bị đang sử dụng. Những yếu tố này cũng khiến việc đánh giá một smartphone màn hình gập không thể chỉ dựa trên kích thước màn hình hoặc số lượng camera.

Một phần khác của khảo sát có tỷ lệ cao nhất, 37,2%, cho biết không có ý định mua điện thoại màn hình gập. Như vậy, gần 4/10 người tham gia vẫn chưa muốn chuyển sang kiểu thiết kế này, cho thấy smartphone màn hình gập dù phát triển nhanh nhưng chưa trở thành lựa chọn phổ biến với tất cả người dùng.

Kết quả khảo sát cũng đặt iPhone Duo vào một bối cảnh đáng chú ý: sản phẩm nhận được sự quan tâm lớn ngay trước thời điểm mở bán nhưng một bộ phận người dùng vẫn muốn có thêm dữ liệu từ thực tế trước khi chi tiền.