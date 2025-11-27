5 điều cần nhớ khi săn mỹ phẩm Black Friday để tránh hàng giả

Săn mỹ phẩm Black Friday đừng chỉ chăm chăm vào giá rẻ mà còn là nghệ thuật mua sắm thông minh.

1. Kiểm tra kỹ bao bì và thông tin sản phẩm

Bao bì là dấu hiệu đầu tiên giúp nhận biết mỹ phẩm thật. Các sản phẩm chính hãng thường có chữ in sắc nét, không bị mờ hay lệch. Thông tin về thành phần, ngày sản xuất, hạn sử dụng và nơi sản xuất phải đầy đủ và chính xác. Nhiều sản phẩm còn có mã QR hoặc mã vạch để quét và xác thực nguồn gốc. Nếu bao bì có dấu hiệu trầy xước, chữ in mờ hoặc khác so với mẫu gốc, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi mua.

2. Quan sát chất lượng sản phẩm

Mỹ phẩm thật có màu sắc, kết cấu và mùi hương đặc trưng. Ví dụ, kem dưỡng sẽ mịn và đồng nhất, son môi giữ được màu chuẩn và mùi nhẹ. Nếu sản phẩm có màu sắc lạ, mùi khó chịu hoặc kết cấu thay đổi, đó là dấu hiệu cần cảnh giác. So sánh sản phẩm với phiên bản bạn từng dùng hoặc tìm hình ảnh chính thức trên website thương hiệu sẽ giúp nhận biết chính xác hơn.

Nên chọn sàn thương mại điện tử uy tín với chính sách bảo đảm hàng thật để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái.

3. Mua từ nguồn uy tín

Trong mùa Black Friday, các shop online thường tung ra nhiều ưu đãi hấp dẫn. Để mua an toàn, bạn nên chọn các cửa hàng chính hãng, website của thương hiệu hoặc các sàn thương mại điện tử uy tín với chính sách bảo đảm hàng thật. Tránh mua các sản phẩm giá rẻ bất thường, bởi giá quá thấp so với thị trường là cảnh báo phổ biến của hàng nhái.

4. Tìm hiểu đánh giá từ người dùng

Đọc review thực tế từ người mua trước là cách hiệu quả để đánh giá chất lượng sản phẩm. Những trải nghiệm này sẽ cho biết sản phẩm có đúng màu sắc, mùi hương và độ bền hay không. Nếu nhiều người phản hồi tiêu cực về kết cấu, mùi hay hiệu quả, bạn nên cân nhắc trước khi đặt mua. Đồng thời, các đánh giá cũng giúp bạn phát hiện cửa hàng uy tín và tránh rủi ro.

5. Lập kế hoạch mua sắm và kiểm tra chính sách đổi trả

Trước khi săn Black Friday, hãy lập danh sách các sản phẩm cần mua và so sánh giá giữa các cửa hàng. Thiết lập ngân sách và ưu tiên những sản phẩm bạn đã tìm hiểu kỹ. Ngoài ra, hãy chắc chắn sản phẩm có tem niêm phong nguyên vẹn và chính sách đổi trả rõ ràng. Điều này đảm bảo nếu sản phẩm gặp vấn đề hoặc không đúng như quảng cáo, bạn vẫn có quyền đổi trả, tránh mất tiền oan.