Mẫu iPhone mang họ Pro đáng giá cho ngân sách dưới 9 triệu đồng

Tuy nhiên, iPhone vẫn luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng nhờ vào độ bền, tính năng tối ưu của hệ điều hành iOS, và đặc biệt là camera chất lượng cao.

iPhone 12 Pro có giá khoảng 8,79 triệu đồng cho phiên bản likenew 128 GB.

Hiện tại, iPhone 12 Pro là một trong những mẫu điện thoại tốt nhất mà người dùng có thể sở hữu. Thiết bị này không chỉ sở hữu hệ thống ba camera sau với ống kính góc rộng và tele mà còn có thiết kế sang trọng với màn hình OLED Super Retina 6.1 inch.

Hiệu năng của máy được nâng cao nhờ chip A14 Bionic và pin dung lượng lớn giúp người dùng sử dụng thoải mái cả ngày dài. Đặc biệt, với mức giá chỉ khoảng 8,79 triệu đồng cho mẫu iPhone 12 Pro likenew phiên bản 128 GB, đây thực sự là một món hời cho người tiêu dùng.

Màn hình Super Retina XDR OLED 6,1 inch có chất lượng hiển thị sắc nét.

Theo phân tích về iPhone 12 Pro, thiết bị này có thiết kế hấp dẫn, khả năng chống chịu tốt nhờ lớp kính bảo vệ Ceramic Shield và màn hình Super Retina XDR OLED 6,1 inch với notch nhỏ cho cảm biến Face ID. Điều này giúp người dùng dễ dàng thao tác bằng một tay và sử dụng hiệu quả ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Hệ thống ba camera sau của iPhone 12 Pro cho phép chụp ảnh và quay video chất lượng cao, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu, vượt trội hơn so với nhiều mẫu điện thoại khác trong cùng phân khúc giá. Viên pin dung lượng lớn và khả năng tương thích với mạng 5G, kết hợp chip A14 Bionic mang đến hiệu suất tuyệt vời cho mọi ứng dụng và trò chơi hiện tại. Đặc biệt, iPhone 12 Pro sẽ sớm nhận được bản cập nhật iOS 26 nhờ vào thông số kỹ thuật ấn tượng.

Hệ thống ba camera ở mặt sau cung cấp chất lượng ảnh cao.

Với những gì mang lại cùng mức giá vô cùng hấp dẫn, iPhone 12 Pro là lựa chọn hoàn hảo cho đại đa số người dùng hiện nay, đặc biệt với những ai muốn sở hữu một chiếc iPhone Pro với ba camera ở mặt sau. Dù là hàng likenew, thiết bị vẫn được đảm bảo chất lượng khi mua từ các cửa hàng uy tín, sẵn sàng cho phép hoàn tiền và đổi máy trong thời gian bảo hành khi có bất kỳ sự cố nào. Pin của iPhone 12 Pro cũng được đảm bảo có dung lượng trên 80% với hầu hết các mẫu máy, điều này khiến đây trở thành một lựa chọn mua sắm tuyệt vời.