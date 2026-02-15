iPhone chiếm 25% số smartphone đang hoạt động

Dữ liệu từ công cụ theo dõi lượng thiết bị cài đặt của hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint cho thấy, tổng số smartphone đang hoạt động toàn cầu chỉ tăng 2% năm 2025. Điều này chủ yếu do chu kỳ lên đời sản phẩm của người dùng kéo dài và sự lưu thông liên tục của các thiết bị đã qua sử dụng.

Trong đó, iPhone chiếm 25% tổng điện thoại thông minh đang hoạt động, đứng đầu thế giới. Khác với số liệu xuất xưởng đo lường doanh số bán ra hàng năm, dữ liệu thiết bị đang hoạt động phản ánh số máy thực tế được sử dụng - chỉ số then chốt thể hiện lựa chọn dài hạn của người dùng đối với một thương hiệu.

Các chuyên gia Counterpoint cho rằng vị thế này có được nhờ sự kết hợp giữa lòng trung thành của người dùng, các dịch vụ tích hợp và hệ sinh thái rộng lớn. Năm qua, Apple áp đảo các nhà sản xuất smartphone Android khi số iPhone kích hoạt mới nhiều hơn tổng số 7 đối thủ lớn nhất cộng lại. Điều này phản ánh khả năng thu hút và giữ chân người dùng của hãng dù tốc độ tăng trưởng smartphone toàn cầu chậm lại và các cải tiến phần cứng ít đột phá.

Xếp thứ hai là Samsung với 20% tổng số smartphone đang hoạt động. Khoảng cách giữa hai ông lớn này với phần còn lại của ngành đang ngày càng nới rộng, khi cũng chỉ có Apple và Samsung vượt qua cột mốc một tỷ thiết bị hoạt động trên toàn thế giới.

So sánh iPhone 17 Pro Max và iPhone 16 Pro Max. Ảnh: Tuấn Hưng

Các thương hiệu khác như Xiaomi, Oppo và Vivo nằm ở nhóm thứ hai với lượng người dùng chủ yếu được tạo dựng dựa trên thiết bị tầm trung và cận cao cấp. Trong khi đó, tập đoàn Transsion - công ty mẹ của Tecno, Infinix - tăng trưởng nhờ thiết bị giá rẻ, tập trung vào các thị trường mới nổi như Trung Đông, châu Phi và Đông Nam Á. Honor là thương hiệu mới nhất vượt ngưỡng 200 triệu thiết bị đang hoạt động, còn Motorola và Realme cũng đang tiến gần đến mốc này.

Theo các chuyên gia, có ba nguyên nhân giúp iPhone thống trị số thiết bị đang hoạt động. Đầu tiên là xu hướng ưu tiên smartphone cao cấp. Hiện chu kỳ thay điện thoại của người dùng đã kéo dài lên mức kỷ lục là gần bốn năm. Với lợi thế hỗ trợ phần mềm lâu dài và phần cứng bền bỉ, iPhone hoạt động tốt sau nhiều năm, thường được ưa chuộng trên thị trường máy cũ thay vì bị vứt bỏ.

Tiếp đến, iPhone giữ giá tốt hơn điện thoại Android, nên người dùng thường chọn các dòng Pro cao cấp. Cuối cùng, khi phần cứng đạt ngưỡng bão hòa, người dùng có xu hướng chọn thiết bị dựa trên phần mềm. Việc tích hợp sâu dịch vụ, công cụ làm việc và AI trên iPhone giúp Apple giữ chân khách hàng cũ và thu hút thêm người dùng mới.

Báo cáo cũng cho biết, doanh thu từ mảng dịch vụ của Apple tăng gần 14% trong quý cuối năm 2025, đạt hơn 30 tỷ USD. Đây là yếu tố quan trọng giúp hãng duy trì vị thế dẫn đầu ngay cả khi thị trường smartphone toàn cầu có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.