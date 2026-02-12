iPhone vẫn áp đảo về số lượng thiết bị hoạt động trên toàn cầu

Một báo cáo mới từ Counterpoint Research cho thấy bức tranh thị trường smartphone toàn cầu không chỉ được quyết định bởi doanh số bán ra mà còn bởi số lượng thiết bị đang được sử dụng thực tế. Theo đó, Apple hiện là hãng có lượng smartphone hoạt động lớn nhất thế giới, trong khi Samsung cũng gia nhập nhóm thương hiệu sở hữu hơn một tỷ thiết bị đang vận hành. Chỉ số này phản ánh rõ khả năng giữ chân người dùng và vòng đời sản phẩm – yếu tố ngày càng được người tiêu dùng quan tâm khi chọn mua điện thoại.

Thị phần thiết bị hoạt động: Apple dẫn đầu, Samsung bám sát

Không giống các bảng xếp hạng doanh số theo quý vốn thay đổi liên tục, số lượng thiết bị đang hoạt động (active installed base) cho thấy mức độ phổ biến lâu dài của một thương hiệu. Báo cáo cho biết, gần 1/4 smartphone đang sử dụng trên toàn cầu là iPhone. Đồng thời, cứ hai chiếc điện thoại đang hoạt động thì có gần một chiếc thuộc về Apple hoặc Samsung.

iPhone 17 Pro.

Tính đến cuối năm 2025, hai hãng này chiếm tổng cộng khoảng 44% thị phần thiết bị hoạt động toàn cầu. Apple đứng đầu với gần 25% trong khi Samsung đạt xấp xỉ 20%. Khoảng cách này phần nào phản ánh xu hướng người dùng iPhone thường giữ máy lâu hơn so với smartphone Android, khiến số lượng iPhone đang sử dụng ổn định ngay cả khi doanh số bán mới không tăng mạnh.

Báo cáo cũng cho thấy, "Nhà Táo" đang dẫn đầu về mức tăng trưởng thiết bị hoạt động ròng trong năm qua. Số lượng iPhone được bổ sung vào “hệ sinh thái đang hoạt động” thậm chí lớn hơn tổng mức tăng của 7 nhà sản xuất khác cộng lại, bao gồm Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Huawei, Honor và Transsion. Điều này cho thấy khả năng duy trì người dùng của hãng vẫn rất mạnh mẽ.

Hơn 5 tỷ smartphone đang hoạt động trên toàn cầu

Counterpoint Research không đưa ra con số chính xác về tổng lượng smartphone đang hoạt động nhưng dựa trên dữ liệu Apple và Samsung đều đã vượt mốc một tỷ thiết bị, giới phân tích ước tính thị trường hiện có hơn 5 tỷ smartphone đang được sử dụng.

Ngoài hai hãng dẫn đầu, 6 thương hiệu smartphone khác nằm trong nhóm có hơn 200 triệu thiết bị hoạt động bao gồm: Xiaomi, Oppo, Vivo, Huawei, Honor và Transsion. Motorola và Realme cũng đang tiến gần cột mốc này, cho thấy thị trường vẫn có sự cạnh tranh đáng kể ở nhóm smartphone tầm trung và phổ thông.

Apple và Samsung vẫn đang giữ thế chủ đạo về số lượng smartphone đang hoạt động trên toàn thế giới.

Từ góc nhìn người tiêu dùng, con số thiết bị hoạt động lớn thường đồng nghĩa với hệ sinh thái ứng dụng phong phú hơn, dịch vụ hỗ trợ dài hạn và khả năng sửa chữa linh kiện dễ dàng hơn. Đây là yếu tố quan trọng bởi nhiều người hiện có xu hướng sử dụng smartphone lâu hơn.

Cuộc đua dài hạn

Giới phân tích cho rằng lợi thế của Apple không chỉ đến từ doanh số mà còn nằm ở vòng đời sản phẩm dài và chính sách cập nhật phần mềm lâu năm. Điều này khiến nhiều người dùng tiếp tục sử dụng thiết bị trong nhiều năm, góp phần duy trì thị phần thiết bị hoạt động ổn định.

Trong khi đó, Samsung vẫn giữ vị trí quan trọng nhờ danh mục sản phẩm đa dạng từ cao cấp đến phổ thông. Dù đứng sau Apple về tỷ lệ thiết bị đang hoạt động, thương hiệu smartphone đến từ Hàn Quốc vẫn là thương hiệu Android duy nhất gia nhập “câu lạc bộ một tỷ máy”, cho thấy sức ảnh hưởng lớn trên thị trường toàn cầu.

Với người dùng, các số liệu này mang ý nghĩa thực tế hơn so với những bảng xếp hạng doanh số ngắn hạn. Một hệ sinh thái lớn thường đồng nghĩa với sự hỗ trợ phần mềm lâu hơn, phụ kiện dễ tìm và cộng đồng người dùng đông đảo – những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng lâu dài.

Trong thời gian tới, thị trường có thể chứng kiến nhiều thay đổi khi các hãng tiếp tục đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và thiết kế mới, ví dụ như điện thoại màn hình gập. Tuy vậy, báo cáo cho thấy, Apple vẫn đang nắm lợi thế rõ rệt về quy mô người dùng thực tế trong khi Samsung tiếp tục là đối trọng lớn nhất trong cuộc đua dài hạn của ngành smartphone toàn cầu.