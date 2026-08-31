Loại pin mới sạc hơn 9.000 lần vẫn "trơ trơ", pin xe điện sắp có bước ngoặt lớn

Công ty Pure Lithium Corporation (Mỹ) vừa công bố loại pin lithium kim loại sử dụng công nghệ Advanced Anode đã hoàn thành hơn 9.315 chu kỳ sạc/xả trong điều kiện thử nghiệm khắt khe, với tốc độ sạc/xả 1C và độ sâu xả đạt 100%.

Để so sánh, các loại pin lithium-ion thương mại thông thường chỉ đạt từ 250 đến 2.000 chu kỳ tùy loại, nghĩa là kết quả của Pure Lithium đã vượt qua giới hạn trên hơn bốn lần. Công ty cho biết các tế bào pin gần như không bị suy giảm dung lượng và vẫn đang tiếp tục được thử nghiệm.

Pin lithium kim loại thử nghiệm ấn tượng, mở ra tương lai mới cho ngành lưu trữ năng lượng.

Theo bà Emilie Bodoin, nhà sáng lập kiêm CEO của Pure Lithium, tuổi thọ chu kỳ là yếu tố quyết định lớn nhất đến chi phí lưu trữ năng lượng quy đổi (LCOS), và kết quả lần này có tiềm năng giúp giảm chi phí đó tới 75%. Đây được xem là bước tiến quan trọng, bởi tuổi thọ chu kỳ kém từ lâu vẫn là rào cản lớn nhất ngăn cản việc thương mại hóa pin lithium kim loại trên diện rộng.

Lithium từ lâu đã được đánh giá là vật liệu pin đầy hứa hẹn nhờ trọng lượng nhẹ và mật độ năng lượng vượt trội so với graphite - vật liệu phổ biến trong cực âm pin lithium-ion truyền thống. Theo Pure Lithium, lithium kim loại mang lại mật độ năng lượng cực âm cao gấp 10 lần graphite, và việc thay thế graphite bằng lithium kim loại có thể giúp tăng gấp đôi mật độ năng lượng của pin trong khi giảm trọng lượng và chi phí sản xuất.

Tuy nhiên, việc sạc và xả liên tục thường khiến các tế bào pin lithium kim loại nhanh xuống cấp, khó duy trì hiệu năng ổn định lâu dài. Chính vì vậy, Pure Lithium đã phát triển công nghệ Advanced Anode với mục tiêu giải quyết triệt để vấn đề về độ bền này, thay vì chỉ cải tiến một thành phần đơn lẻ của pin.

Hình ảnh trong một thí nghiệm về pin lithium kim loại.

So với kết quả trước đó vào tháng 1/2025 - khi loại pin của công ty chỉ đạt hơn 2.200 chu kỳ và giữ được hơn 80% dung lượng - kết quả lần này cho thấy bước tiến vượt bậc. Bà Bodoin cho biết công ty đã áp dụng cách tiếp cận từ nguyên lý cơ bản, tái thiết kế toàn bộ quy trình chế tạo pin, từ cực âm, chất điện phân, cấu trúc tế bào cho đến chuỗi cung ứng vật liệu, nhằm đưa loại pin này tiến gần hơn đến khả năng thương mại hóa thực tế.