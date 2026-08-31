Tính năng quan trọng của Windows sắp bị vô hiệu hóa trong 2 tháng tới

Microsoft xác nhận các máy tính doanh nghiệp sử dụng tính năng "hotpatch" sẽ buộc phải khởi động lại để áp dụng bản cập nhật bảo mật trong tháng 9 và tháng 10/2026, trước khi được khôi phục vào tháng 11.

Hotpatch là tính năng cho phép các máy tính doanh nghiệp tham gia chương trình chỉ cần khởi động lại một lần mỗi quý để cài đặt bản cập nhật nền tảng, sau đó có thể áp dụng các bản vá bảo mật trong vài tháng tiếp theo mà không cần khởi động lại.

Đây là giải pháp giúp hạn chế tối đa sự gián đoạn đối với quy trình làm việc của doanh nghiệp. Tuy nhiên, Microsoft mới đây thông báo rằng các thiết bị sử dụng hotpatch sẽ phải khởi động lại để áp dụng bản cập nhật bảo mật trong hai tháng tới.

Tính năng "không cần khởi động lại" của Windows bất ngờ vô hiệu trong 2 tháng tới.

Theo thông báo MC1462918 trên Message Center, Microsoft xác nhận với các quản trị viên IT rằng bản cập nhật bảo mật tháng 9/2026 sẽ yêu cầu khởi động lại thiết bị. Nguyên nhân được đưa ra là do bản cập nhật này chứa các tính năng bảo mật cho một số thành phần hệ thống buộc phải khởi động lại mới có thể áp dụng.

Thông báo này ảnh hưởng đến tất cả thiết bị doanh nghiệp được đăng ký thông qua Windows Autopatch, Windows 11 hotpatch và Windows Server hotpatch. Sau khi khởi động lại để hoàn tất cập nhật bảo mật tháng 9/2026, các thiết bị này vẫn sẽ tiếp tục được duy trì trong chương trình hotpatch cho các đợt cập nhật sau. Microsoft khẳng định không có bất kỳ thay đổi cấu hình nào được thực hiện đối với bản thân tính năng hotpatch.

Đáng chú ý, không chỉ tháng 9 mà cả bản cập nhật tháng 10/2026 cũng sẽ buộc thiết bị phải khởi động lại, do đây là bản phát hành nền tảng theo quý vốn dĩ đã yêu cầu khởi động lại theo quy định. Như vậy, các bản cập nhật hotpatch đúng nghĩa - không cần khởi động lại - sẽ chỉ chính thức quay trở lại kể từ tháng 11/2026.

Hotpatch tạm "gãy" vì bản vá bảo mật tháng 9.

Microsoft đã khuyến nghị các quản trị viên IT thông báo trước cho người dùng bị ảnh hưởng về tình trạng này, đồng thời rà soát lại khung thời gian bảo trì và theo dõi sát quá trình triển khai bản cập nhật khi được phát hành. Các thiết bị không đăng ký hotpatch sẽ không bị ảnh hưởng, do những máy này vốn đã yêu cầu khởi động lại theo cách thông thường nên sẽ không có gì thay đổi.