Nam YouTuber "đa thê" hẹn hò cùng lúc 7 bạn gái, dù đã kết hôn

Từng gây chú ý với cuộc sống chung cùng nhiều bạn gái, nam YouTuber Nhật Bản Watanabe Ryota mới đây bất ngờ thông báo đã đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng là dù đã trở thành người đàn ông có vợ hợp pháp, anh vẫn công khai tiết lộ đang hẹn hò với 7 người phụ nữ khác.

YouTuber nổi tiếng với lối sống "đa thê"

Watanabe Ryota (38 tuổi) rất nổi tiếng tại Nhật Bản với danh xưng “YouTuber đa thê”. Trước đây, anh sống cùng 3 người phụ nữ và 4 người con trong một mô hình gia đình khác thường, thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, cuộc sống này bắt đầu thay đổi vào cuối năm ngoái khi 2 trong số 3 người phụ nữ lần lượt chia tay Watanabe và đưa các con rời đi. Cuối cùng, chỉ còn anh và bạn gái Ayaka tiếp tục chung sống.

Anh nổi tiếng với lối sống đa thê.

Việc các thành viên trong gia đình lần lượt rời đi cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của kênh YouTube, vốn là nguồn thu nhập chính của Watanabe. Nam YouTuber đối mặt với những khó khăn về tài chính khi không còn đủ người hỗ trợ sản xuất nội dung như trước.

Theo đó, vào ngày 8/8 vừa qua Watanabe và Ayaka đã chính thức đăng ký kết hôn. Cặp đôi hiện sinh sống tại Hokkaido.

Watanabe cho biết trong thời gian qua, anh liên tiếp trải qua nhiều biến cố, từ việc bạn gái cũ đưa con rời đi, Ayaka từng sảy thai 2 lần cho đến việc một số người thân và thú cưng qua đời. Những sự việc này khiến tâm trạng của anh bị ảnh hưởng đáng kể.

Sau tất cả, Watanabe nhận ra Ayaka là người vẫn ở bên cạnh mình. Đây được xem là lý do khiến anh quyết định từ bỏ cuộc sống “đa thê” không có ràng buộc pháp lý để bước vào một cuộc hôn nhân chính thức.

“Tôi vốn không phải người nhất định phải sống theo chế độ đa thê”, anh chia sẻ.

Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó.

Đã có vợ nhưng vẫn muốn có thêm bạn gái

Dù đã kết hôn với Ayaka, Watanabe vẫn gây tranh cãi khi công khai cho biết anh hiện có 7 bạn gái. Theo lời nam YouTuber, cả Ayaka và những người phụ nữ này đều biết sự tồn tại của nhau, cũng như biết về hình ảnh “YouTuber đa thê” mà anh xây dựng trên MXH.

Đáng chú ý, một trong số những người phụ nữ được Watanabe nhắc đến là một nữ bác sĩ 46 tuổi đã có gia đình. Hai người quen nhau thông qua ứng dụng hẹn hò Tinder.

Vợ và bạn gái sống chung với nhau.

Watanabe tiết lộ người phụ nữ này có điều kiện kinh tế tốt và xuất thân trong một gia đình giàu có. Mỗi lần gặp mặt, cô thường tặng anh khoảng 30.000 yen (khoảng hơn 5 triệu đồng).

Một bạn gái khác của Watanabe hiện khoảng 50 tuổi và là người lớn tuổi nhất trong số những phụ nữ anh đang hẹn hò. Nam YouTuber không ngần ngại chia sẻ những nhận xét khá táo bạo về đời sống riêng tư của mình và các bạn gái, khiến câu chuyện tiếp tục trở thành đề tài bàn luận trên MXH.

Watanabe cũng cho biết anh muốn tiếp tục duy trì mô hình "đa thê" từ trước tới nay.

Tuy nhiên, việc một người đã đăng ký kết hôn nhưng vẫn công khai duy trì quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ khác, điều này khiến mọi người đặt câu hỏi về ranh giới giữa lựa chọn cá nhân, thỏa thuận trong mối quan hệ và những ràng buộc pháp lý.

Cuộc sống của Watanabe Ryota cho thấy một thực tế khá quen thuộc của thời đại mạng MXH, khi đời tư trở thành chất liệu để sáng tạo nội dung, những giới hạn truyền thống lại trở thành một phần của chiến lược thu hút sự chú ý. Dù gây nhiều tranh cãi, Watanabe vẫn tiếp tục biến chính cuộc sống cá nhân của mình thành câu chuyện hái ra tiền trên YouTuber.