iPhone 19 đã sẵn sàng cho iPhone toàn màn hình

Cụ thể, báo cáo mới nhất khẳng định chắc chắn Face ID sẽ được tích hợp vào màn hình của iPhone 18 Pro. Đồng thời, camera trước cũng sẽ được ẩn bên dưới màn hình trên iPhone 2027.

Điều đó cho thấy, iPhone kỷ niệm 20 năm sẽ là chiếc iPhone đầu tiên có thiết kế toàn màn hình, không có chi tiết cắt gọt nào…

Ảnh concept iPhone 19.

Mục tiêu dài hạn của Apple với iPhone đã từng được cựu giám đốc thiết kế Jony Ive gọi là "một tấm kính duy nhất". Nói cách khác, màn hình lý tưởng sẽ không có viền và không có đường cắt nào trên màn hình.

Nhiều người đồn đoán rằng công ty sẽ nỗ lực hết mình để đạt được điều tương tự cho chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm vào năm 2027. Điều đó đòi hỏi công ty phải tích hợp cả mô-đun Face ID và camera trước bên dưới màn hình.

Face ID trong màn hình

Từ các bằng sáng chế của Apple, rõ ràng là công ty đã nghiên cứu Face ID trong màn hình trong nhiều năm. Công ty sẽ tích hợp cả bộ phát và bộ thu tín hiệu điểm bên dưới màn hình, không còn cần đến phần khoét. Khi đạt được điều này, Apple có thể loại bỏ khu vực Dynamic Island, thay thế bằng một lỗ khoét duy nhất cho camera trước.

Nhiều báo cáo đáng tin cậy đã chỉ ra rằng, Apple sẽ giới thiệu công nghệ này trên iPhone 18 Pro vào năm tới nhờ giải quyết được một trong những vấn đề cốt lõi của công nghệ này. Điều đó có nghĩa là khu vực Dynamic Island hiện tại sẽ được thay thế bằng camera "đục lỗ".

Camera trước trong màn hình

Việc tích hợp camera trước bên dưới màn hình là một thách thức lớn hơn.

Mặc dù về mặt kỹ thuật, điều này đã khả thi nhưng chất lượng của camera trước sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Các nguyên mẫu điện thoại Android với tính năng này chỉ mang lại những bức ảnh có độ tương phản và chi tiết kém khi ánh sáng đi qua các lớp màn hình. Do Apple tập trung vào chất lượng camera trên iPhone nên đây vẫn chưa phải là một lựa chọn khả thi.

Các màu dự kiến của iPhone 19 Pro.

Tuy nhiên, Digital Chat Station cho biết, công ty có kế hoạch đưa camera xuống dưới màn hình cùng với Face ID trên ít nhất một chiếc iPhone.

Theo nhận định của 9to5Mac, iFan có thể mong đợi Touch ID được tích hợp vào iPhone 18 Pro vào năm tới. Rõ ràng, kế hoạch dài hạn của Apple là có thể ẩn cả camera trước bên dưới màn hình.

Một chiếc iPhone phiên bản đặc biệt kỷ niệm 20 năm sẽ là thời điểm hợp lý để thực hiện điều đó. Thay vì đặt tên là iPhone 19 Pro, công ty có thể chọn sử dụng tên gọi riêng biệt để kỷ niệm thành tựu này, tương tự như iPhone X và iPhone Air.

Thực tế, công ty không quá chú trọng đến các ngày kỷ niệm của mình. Apple sẽ ra mắt công nghệ mới khi chúng đủ tốt để đáp ứng các tiêu chuẩn của mình thay vì đáp ứng các thời hạn cụ thể.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về dòng iPhone mới trong các tin bài tiếp theo. Mời quý độc giả đón đọc.