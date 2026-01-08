Sau 48MP, Apple đang hướng đến camera 200MP cho iPhone

Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi với iPhone trong thời gian tới khi Apple được cho là đang chuẩn bị ra mắt một chiếc điện thoại với camera độ phân giải lên đến 200MP.

Apple sẽ tung iPhone có camera 200MP, nhưng không phải trong năm nay và năm sau

Báo cáo từ hãng nghiên cứu Morgan Stanley chỉ ra rằng, iPhone có thể sẽ được trang bị cảm biến camera 200MP do Samsung sản xuất vào năm 2028. Một trong những lý do khiến Apple mất nhiều thời gian như vậy là vì công ty muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng và không phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất.

Apple đang nỗ lực tăng cường sản xuất linh kiện iPhone tại Mỹ, trong đó Samsung có thể sản xuất cảm biến hình ảnh CMOS tại Austin, Texas. Đây sẽ là một sự thay đổi lớn, bởi Apple hiện tại chủ yếu dựa vào Sony để cung cấp cảm biến camera cho iPhone.

Việc chuyển từ camera 12MP lên 48MP trên iPhone đã mất nhiều năm, vì vậy không bất ngờ khi quá trình chuyển sang 200MP cũng sẽ kéo dài tương tự. Nếu thông tin trên chính xác, Apple sẽ mất khoảng 5 năm để bắt kịp camera 200MP của Galaxy S23 Ultra. Trong khi đó, các nhà sản xuất như Vivo và Oppo cũng đang chuẩn bị ra mắt các thiết bị với camera 200MP, như Vivo X300 Ultra và Oppo Find X9 Ultra, với cảm biến chính và cảm biến tele 200MP. Dòng sản phẩm cao cấp nhất của Apple là iPhone 17 Pro chỉ có ba camera 48MP.

Tuy nhiên, có một lưu ý mà người dùng nên biết: độ phân giải không phải là yếu tố duy nhất quyết định chất lượng camera. Chúng ta đã thấy nhiều camera độ phân giải cao nhưng cho ra những bức ảnh kém chất lượng, trong khi Apple đã chứng minh khả năng tạo ra những hình ảnh tuyệt vời với cảm biến 12MP. Việc bổ sung cảm biến 200MP vào camera của iPhone chắc chắn sẽ nâng cao chất lượng hình ảnh, và người dùng đang rất mong chờ điều này.