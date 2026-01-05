Khoa học chứng minh trò chơi điện tử không vô bổ như nhiều người nghĩ

Nghiên cứu về tác dụng của trò chơi điện tử (game) được các nhà khoa học công bố thực hiện dựa trên phân tích dữ liệu não của hơn 1.400 người tham gia các hoạt động sáng tạo như khiêu vũ, âm nhạc, nghệ thuật thị giác và chơi game chiến lược. Kết quả cho thấy những người có kinh nghiệm với game và các hoạt động nghệ thuật sở hữu “tuổi não” trẻ hơn từ 4 đến 7 năm so với nhóm không tham gia các hoạt động này.

Đáng chú ý, lợi ích không chỉ xuất hiện ở những người chơi lâu năm. Ngay cả những người mới bắt đầu tiếp cận game cũng ghi nhận cải thiện về nhận thức chỉ sau vài tuần, đặc biệt khi tham gia các trò chơi đòi hỏi tư duy chiến lược.

Trong một thí nghiệm cụ thể, nhóm nghiên cứu yêu cầu những người chưa từng chơi game học cách chơi StarCraft II - một trò chơi chiến lược thời gian thực yêu cầu khả năng lập kế hoạch, sáng tạo và giải quyết vấn đề. Trong vòng 3-4 tuần, mỗi người chơi khoảng 30 giờ. Kết quả cho thấy tốc độ lão hóa não chậm lại, trong khi khả năng nhận thức có xu hướng tăng lên.

Tuy vậy, không phải mọi thể loại game đều mang lại hiệu quả tương đương. So với nhóm chơi trò chơi thẻ bài theo lượt Hearthstone, nhóm chơi StarCraft II thể hiện mức cải thiện nhận thức rõ rệt hơn. Nhóm nghiên cứu cho rằng các game có độ phức tạp cao, diễn ra theo thời gian thực và yêu cầu phản ứng liên tục có tác động tích cực hơn đến não bộ.

Ngoài ra, các game hành động như dòng game bắn súng, cũng được ghi nhận mang lại lợi ích nhận thức lớn nhờ yêu cầu người chơi đưa ra quyết định nhanh và xử lý nhiều thông tin cùng lúc.

Theo Aaron Seitz, giáo sư tâm lý học kiêm giám đốc Trung tâm Trò chơi Trí não vì Sức khỏe Tinh thần tại Đại học Northeastern (Mỹ), chơi game kéo dài liên tục không đồng nghĩa với việc tốt hơn cho não. Ông khuyến nghị mỗi phiên chơi nên giới hạn trong khoảng 30-60 phút và nên luân phiên nhiều thể loại game để kích thích não bộ toàn diện.

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng dù game có thể cải thiện một số chức năng nhận thức, chúng không thể thay thế lợi ích về sức khỏe tinh thần từ hoạt động thể chất, vốn có vai trò quan trọng trong việc giảm lo âu và trầm cảm.