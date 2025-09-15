iPhone 18 và 18 Pro sẽ có Dynamic Island nhỏ hơn, không có Face ID dưới màn hình

Theo thông tin từ leaker @InstantDigital, các mẫu iPhone 18, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max của Apple sẽ có cụm Dynamic Island nhỏ hơn một chút so với các phiên bản trước. Tuy nhiên, đáng chú ý là các thiết bị này sẽ không được trang bị tính năng Face ID dưới màn hình.

Ảnh minh hoạ

Trước đó, đã có nhiều đồn đoán về việc liệu các mẫu iPhone 17 Pro có sở hữu cụm Dynamic Island nhỏ hơn hay không, nhưng kích thước của nó vẫn không thay đổi. Hiện tại, thông tin này lại xuất hiện liên quan đến dòng iPhone 18, và có khả năng cao đây sẽ là sự thật, đặc biệt khi iPhone 18 được xem là bước đệm cho mẫu iPhone toàn kính kỷ niệm 20 năm ra mắt.

Mặc dù Face ID dưới màn hình đã được dự đoán sẽ xuất hiện trên các mẫu iPhone 16 Pro, iPhone 17 Pro và iPhone 18 Pro, nhưng có vẻ như người dùng sẽ phải chờ đợi thêm một hoặc hai năm nữa để thấy tính năng này. Nếu thông tin từ Instant Digital là chính xác, Face ID dưới màn hình có thể chỉ ra mắt trên các mẫu iPhone 19 Pro hoặc các phiên bản sau đó.

Ngoài ra, leaker này cũng tiết lộ sẽ không có mẫu iPhone 18 nào được trang bị camera trước dưới màn hình. Thay vào đó, các thiết bị sẽ có cụm Dynamic Island nhỏ hơn và camera trước hiển thị.

@InstantDigital hiện có khoảng 1,5 triệu người theo dõi trên Weibo, một nền tảng mạng xã hội phổ biến tại Trung Quốc. Leaker này đã từng cung cấp thông tin chính xác về các sản phẩm tương lai của Apple, như mẫu iPhone 17 Pro với hệ thống làm mát buồng hơi và phiên bản màu vàng cho iPhone 14. Tuy nhiên, không phải tất cả thông tin mà tài khoản này đưa ra đều chính xác, khi một số tin đồn về iPhone 17 đã không thành hiện thực.