AI Trung Quốc vượt Meta và Google về mức độ sử dụng

Khi nhắc đến những tên tuổi dẫn đầu trong lĩnh vực AI, Google, Meta, OpenAI hay Anthropic thường là những cái tên được chú ý. Tuy nhiên, Alibaba đang tạo ra bất ngờ ở một chỉ số quan trọng: mức độ phổ biến của các mô hình AI nguồn mở.

Mô hình nguồn mở của Qwen thu hút sự chú ý từ nhiều nhà phát triển

Theo dữ liệu từ Hugging Face được Digital Trends dẫn lại, các mô hình Qwen của Alibaba đã đạt hơn 3 tỷ lượt tải trong sáu tháng, vượt xa Google và Meta. Trong năm 2026, các mô hình của Google chỉ ghi nhận khoảng 418 triệu lượt tải, còn Meta đạt 227 triệu.

Con số này không đồng nghĩa Qwen đã vượt Google hay Meta về chất lượng AI. Lượt tải chủ yếu phản ánh mức độ các nhà phát triển lấy mô hình về sử dụng, tùy biến hoặc xây dựng sản phẩm riêng. Hugging Face cũng lưu ý rằng dữ liệu tải xuống không thể hiện đầy đủ thị phần thương mại, lượng sử dụng qua API hay những hệ thống triển khai riêng.

AI Trung Quốc khiến các doanh nghiệp Mỹ phải “tỉnh giấc”

Dù vậy, khoảng cách về lượt tải cho thấy một xu hướng đáng chú ý. Thay vì chỉ chạy các mô hình AI khổng lồ trên hạ tầng của những công ty công nghệ lớn, ngày càng nhiều nhà phát triển muốn sử dụng những mô hình có thể tải về, điều chỉnh và triển khai theo nhu cầu, và Qwen hưởng lợi đáng kể từ chiến lược này.

Được biết, Alibaba đã phát hành hàng trăm mô hình với kích thước khác nhau, từ những phiên bản nhỏ có thể chạy trên phần cứng phổ thông đến các mô hình lớn phục vụ những tác vụ phức tạp. Hệ sinh thái này giúp nhà phát triển có thêm lựa chọn thay vì phụ thuộc vào một mô hình duy nhất.

Sự thay đổi cũng phản ánh cuộc cạnh tranh mới giữa AI nguồn mở và kín. Google, OpenAI và Anthropic chủ yếu cung cấp các mô hình thông qua dịch vụ hoặc API, trong khi các mô hình nguồn mở hoặc mở trọng số cho phép doanh nghiệp và lập trình viên kiểm soát nhiều hơn cách triển khai.

Hiện tại, Meta cũng đang điều chỉnh chiến lược khi công bố Muse Glimmer, mô hình mở trọng số được thiết kế để xử lý các tác vụ AI trên máy tính cá nhân, đồng thời chuẩn bị phát hành Muse Spark 1.2. CEO Mark Zuckerberg tiếp tục nhấn mạnh vai trò của AI mở trong việc đưa công nghệ này đến nhiều người dùng hơn.

Trong khi đó, các công ty AI Trung Quốc đang ngày càng tạo sức ép lên đối thủ Mỹ ở phân khúc mô hình mở. Reuters nhận định những mô hình có chi phí thấp, khả năng tùy biến cao từ Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm, buộc các doanh nghiệp Mỹ phải tăng tốc phát triển sản phẩm tương tự.

Vì vậy, việc Qwen vượt Google và Meta về lượt tải không chỉ là một con số. Nó cho thấy cuộc đua AI đang mở rộng sang một mặt trận khác, nơi khả năng tiếp cận, chi phí và mức độ tùy biến có thể quan trọng không kém điểm số benchmark hay quy mô mô hình.