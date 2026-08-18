Vivo ra mắt smartphone pin 15.000 mAh và chip Snapdragon Gen 10, giá phải chăng

Vivo vừa gây sốt trong giới công nghệ khi trình diễn concept smartphone mang tên iQOO X, với những thông số kỹ thuật ấn tượng như trong phim viễn tưởng. Điểm nổi bật đầu tiên là bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 10 Pro, một sản phẩm tiên tiến hơn nhiều so với dòng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro mà Qualcomm đang chuẩn bị ra mắt. Sự xuất hiện của chip này trên iQOO X cho thấy thiết bị này đã đi trước thời đại.

Để nâng cao trải nghiệm chơi game, Vivo còn trang bị cho iQOO X một chip chuyên dụng cho thể thao điện tử mang tên QX, do chính hãng phát triển. Sự kết hợp này hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội cho các tựa game nặng.

Không chỉ dừng lại ở cấu hình, iQOO X còn định nghĩa lại khái niệm pin trên smartphone với viên pin thể rắn khổng lồ 15.000 mAh, được gọi là "Pin Băng Xanh" (Blue Ice Battery). Đây là công nghệ pin tiên tiến mà chưa có trên bất kỳ smartphone thương mại nào hiện nay.

Màn hình của iQOO X là LTPO 7 inch siêu tràn viền, với độ phân giải 2K+ và tần số quét lên tới 240Hz. Tốc độ lấy mẫu cảm ứng đạt 4.800 Hz cùng tính năng làm mới phân vùng động bằng AI giúp mọi thao tác diễn ra gần như tức thì, không có độ trễ. Máy cũng tích hợp cảm biến vân tay siêu âm nhạy bén, bao phủ một nửa màn hình.

Về khả năng nhiếp ảnh, iQOO X sở hữu hệ thống camera ấn tượng với cảm biến chính Sony 200MP, ống kính tele tiềm vọng Samsung 200MP và camera góc siêu rộng Samsung 50MP, cho phép zoom và ghi lại mọi khoảnh khắc một cách hoàn hảo.

Dù chỉ là một thiết bị ý tưởng, Vivo đã công bố các nguyên mẫu vật lý với hai tông màu đen và trắng, cùng mức giá cụ thể cho từng phiên bản cấu hình. Phiên bản tiêu chuẩn 12GB + 512GB có giá 6.999 nhân dân tệ (khoảng 27,18 triệu đồng), phiên bản 16GB + 512GB có giá 7.399 nhân dân tệ (khoảng 28,7 triệu đồng), trong khi hai phiên bản cao cấp nhất là 16GB + 1TB và 24GB + 1TB có giá lần lượt là 7.799 nhân dân tệ (khoảng 30,28 triệu đồng) và 8.599 nhân dân tệ (khoảng 33,4 triệu đồng).