Phú Lê hơn 2,2 triệu người theo dõi trên YouTube: Hiện tượng "giang hồ mạng" nguy hiểm

Với khoảng 2,2 triệu người đăng ký, kênh YouTube Phú Lê từng là một trong những tài khoản nổi bật của nhóm nội dung gắn với hình ảnh “giang hồ mạng” tại Việt Nam. Kênh được tạo ngày 14/10/2015, hiện ghi nhận hàng chục video và tổng lượt xem hơn 377,5 triệu lượt theo thông tin hiển thị trên YouTube. Những con số này cho thấy sức lan tỏa đáng kể của các nội dung được xây dựng xoay quanh hình ảnh, câu chuyện và phong cách sống của Phú Lê.

Một số video triệu view của Phú Lê.

Loạt video triệu view

Trên kênh YouTube nói trên, nhiều video của Phú Lê đạt lượng xem rất lớn. Trong danh sách video phổ biến trên kênh, “Vì Con - Phú Lê | Official MV 4K” đạt khoảng 67 triệu lượt xem sau 7 năm. “Ngước Mắt Nhìn Đời | Phú Lê Official MV 4K” đạt khoảng 48 triệu lượt xem, trong khi “Cát Bụi Cuộc Đời - Phú Lê (OST Chạm Mặt Giang Hồ)” đạt khoảng 32 triệu lượt xem.

Một số sản phẩm khác cũng vượt xa mốc triệu lượt xem như “Vì Con Karaoke” với khoảng 23 triệu lượt xem, “Phim Ca Nhạc (Vu Lan Báo Hiếu) | Hối Hận | Phú Lê” khoảng 18 triệu lượt xem, “Con Xin Lỗi Mẹ” khoảng 11 triệu lượt xem, “Đạo Nghĩa Giang Hồ” khoảng 10 triệu lượt xem và “Biển Nỗi Nhớ Và Em” khoảng 9,3 triệu lượt xem.

Những con số trên cho thấy sức hút của dòng nội dung từng được khai thác mạnh trên YouTube, trong đó âm nhạc, phim ngắn và hình ảnh mang màu sắc giang hồ được kết hợp để tạo thành một hệ sinh thái nội dung riêng. Các video thường xây dựng nhân vật với vẻ ngoài đặc trưng, câu chuyện về tình cảm gia đình, tình anh em, những mối quan hệ trong xã hội và các tình huống được đẩy theo hướng kịch tính.

Phú Lê xây dựng hình ảnh "giang hồ mạng" trên YouTube, Facebook,... (Ảnh: Facebook Phú Lê)

Hiện "giang hồ mạng" đáng báo động

Sự phổ biến của Phú Lê không chỉ đến từ âm nhạc. Hình ảnh đầu trọc, nhiều hình xăm, đeo trang sức và cách xây dựng nhân vật gắn với thế giới “giang hồ” từng xuất hiện dày đặc trong các video, livestream và phim ca nhạc. Cùng với lượng người theo dõi lớn, những hình ảnh này góp phần đưa một kiểu nhân vật vốn xuất hiện ngoài đời vào không gian giải trí trực tuyến và tiếp cận hàng triệu người.

Tuy nhiên, phía sau lượng người theo dõi và hàng trăm triệu lượt xem là những vấn đề liên quan đến cách các nhân vật này xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội. Năm 2020, cơ quan công an khởi tố Lê Văn Phú về hành vi cố ý gây thương tích trong vụ việc liên quan đến hai người phụ nữ tại Đan Phượng, Hà Nội. Phú Lê từng có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và gây rối trật tự công cộng.

Vụ án năm 2020 sau đó được đình chỉ xét xử khi bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố, Phú Lê được trả tự do. Đến tháng 2/2025, Lê Văn Phú tiếp tục bị xử phạt hành chính vì đăng video dàn dựng cảnh đánh bạc dưới hình thức “xóc bầu, tôm, cua, cá” lên mạng xã hội.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Phú (thường được gọi với tên Phú Lê). Vợ của Phú là Lã Thúy Kiều cũng bị khởi tố.

Theo thông tin ban đầu, Phú Lê bị điều tra về hai tội gồm: Vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (theo Điều 221, Bộ luật Hình sự) và tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước (theo Điều 203, Bộ luật hình sự).

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với bà Lã Thúy Kiều (41 tuổi, vợ Phú Lê). Trong vụ án này, cơ quan điều tra còn khởi tố thêm hai bị can Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan với cùng tội danh.

Trước đó, một hiện tượng "giang hồ mạng" tương tự cũng đã bị khởi tố, đó là Huấn Hoa Hồng (Bùi Xuân Huấn). Huấn cùng vợ và 3 đối tượng khác bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Những diễn biến liên quan Phú Lê hay Huấn Hoa Hồng như trên đặt ra một vấn đề đáng báo động: Sức ảnh hưởng của các nhân vật được xây dựng từ hình tượng giang hồ trên không gian mạng. Khi hình ảnh khoe tiền, khoe vàng, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực hoặc đề cao vị thế “anh chị” được chuyển thành video giải trí và thu hút hàng triệu lượt xem, ranh giới giữa nội dung giải trí và sự cổ súy cho lối sống lệch chuẩn trở nên đáng lo ngại.