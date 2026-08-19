Apple khuyên người dùng iPhone cập nhật iOS 26.6.1 càng sớm càng tốt

Apple vừa phát hành các bản cập nhật cho các thiết bị của hãng, bao gồm iOS 26.6.1, iPadOS 26.6.1 và macOS Tahoe 26.6.2, nhằm khắc phục gần 30 lỗ hổng bảo mật. Đây là bản cập nhật bảo mật thứ ba của công ty trong vòng ba tuần qua nhờ vào sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc phát hiện lỗi nhanh chóng hơn so với lịch trình phát hành thông thường.

Apple đã tăng tốc triển khai bản cập nhật iOS nhờ sự hỗ trợ của AI.

Theo tài liệu hỗ trợ bảo mật của Apple, những bản cập nhật này bao gồm các bản vá đã được thử nghiệm trong các phiên bản beta của iOS 27, iPadOS 27 và macOS Golden Gate. Trong số các lỗ hổng được khắc phục, có một lỗ hổng âm thanh có thể cho phép ứng dụng rò rỉ thông tin nhạy cảm, lỗ hổng hình ảnh có thể dẫn đến việc thực thi mã tùy ý, ba lỗ hổng liên quan đến hệ điều hành và một số lỗi WebKit có thể gây ra sự cố với Safari.

Cụ thể, trong 29 lỗ hổng CVE được nêu, 21 lỗ hổng liên quan đến WebKit và 9 lỗ hổng do OpenAI Codex Security phát hiện. Đặc biệt, trên iOS, Apple đã sửa một lỗi liên quan đến điện thoại, cho phép kẻ tấn công ở vị trí mạng có đặc quyền vượt qua xác thực IPSec và chặn lưu lượng mạng.

Hiện tại, chưa có thông tin nào cho thấy các lỗ hổng này đã bị khai thác, nhưng Apple khuyến nghị người dùng nên cập nhật lên các phiên bản mới nhất của iOS, iPadOS và macOS càng sớm càng tốt. Khi các lỗ hổng đã được công khai, nguy cơ tin tặc nhắm vào các thiết bị chạy phần mềm cũ hơn sẽ tăng lên.

Người dùng hãy kiểm tra bản cập nhật trong phần Cài đặt của iPhone tương thích.

Ngoài ra, Apple cũng đã phát hành iOS 18.7.10 và iPadOS 18.7.10 cho các thiết bị không thể chạy iOS 26 và iPadOS 26. Tuy nhiên, không có bản cập nhật nào cho macOS Sequoia hoặc macOS Sonoma dành cho các máy Mac không thể chạy macOS Tahoe.

Người dùng có thể cài đặt bản cập nhật bằng cách mở ứng dụng Cài đặt, chọn mục Cài đặt chung, sau đó chọn Cập nhật phần mềm.