iPhone 15 vẫn có điểm mạnh, nhưng đây mới là lựa chọn đáng tiền hơn

Mỗi năm, Apple ra mắt các phiên bản iPhone mới đi kèm những thay đổi thiết kế không đáng kể. Mặc dù có những nâng cấp về cấu hình, nhiều cải tiến đáng giá nhất lại đến từ hệ điều hành. Tin vui là iOS 27 sắp tới sẽ tương thích với các mẫu iPhone từ iPhone 11 và iPhone SE thế hệ thứ hai, điều này khiến iPhone 15 vẫn được xem là một lựa chọn hấp dẫn, mặc dù dù hiện tại đã lỗi thời hai thế hệ.

iPhone 15 tốt, nhưng có thể không đáng.

Tuy nhiên, khi xem xét kỹ lưỡng, iPhone 15 không phải là món hời như nhiều người nghĩ. Apple thường hỗ trợ các thiết bị của mình trong khoảng 5 đến 7 năm với các bản cập nhật phần mềm. Nhưng với mức giá tương đương, người dùng có thể chọn iPhone 17e - mẫu iPhone mới hơn và vượt trội hơn iPhone 15 ở hầu hết các khía cạnh quan trọng.

Điểm khác biệt chính giữa hai mẫu điện thoại này là hệ thống camera kép của iPhone 15 nổi bật hơn so với camera đơn của iPhone 17e. Nhưng nếu chỉ chụp ảnh thông thường để đăng lên mạng xã hội, sự khác biệt có thể không quan trọng.

iPhone 17e được khuyến cáo đáng mua hơn.

Giá iPhone 15 và iPhone 17e giờ ra sao?

Mặc dù iPhone 15 vẫn được bán mới, người dùng có thể tìm thấy nhiều mẫu đã qua sử dụng trên các chợ điện tử hoặc ở tình trạng likenew với giá hợp lý. Chẳng hạn, một chiếc iPhone 15 likenew ở trạng thái tốt có giá khoảng 14,2 triệu đồng cho bản 128 GB, trong khi iPhone 17e mới có giá 17,5 triệu đồng, nhưng có bộ nhớ trong 256 GB. Với phần cứng vượt trội hơn và dung lượng lưu trữ khởi điểm 256 GB, iPhone 17e là lựa chọn hợp lý hơn cho hầu hết người dùng.

Ngoài ra, iPhone 15 không được trang bị chip A17 hỗ trợ Apple Intelligence, trong khi iPhone 15 Pro và Pro Max lại có tính năng này. Điều đó khiến iPhone 15 trở nên lỗi thời hơn. Thêm vào đó, iPhone 15 chỉ có 6 GB RAM so với 8 GB của iPhone 17e, dẫn đến hiệu suất kém hơn trong các tác vụ đa nhiệm và chơi game.

iPhone 17e đi kèm nhiều tính năng hiện đại cùng thiết kế bắt mắt.

Tuy iPhone 15 có một số thông số kỹ thuật tốt hơn, như màn hình sáng hơn với độ sáng 2.000 nits, sự khác biệt lại không lớn. Nếu đang cân nhắc giữa iPhone 15 và iPhone 17e, hãy xem xét nhu cầu của mình. Nếu tìm thấy một ưu đãi hấp dẫn cho iPhone 15, nó có thể đáp ứng nhu cầu tầm trung. Tuy nhiên, để có cấu hình cải tiến và các tính năng mới, iPhone 17e là lựa chọn tốt hơn.

Nhìn chung, nếu đang tìm kiếm một chiếc điện thoại mới, hãy cân nhắc chi thêm một chút để sở hữu iPhone 17e, một sản phẩm đi kèm nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với iPhone 15.