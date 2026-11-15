Làm YouTube đạt triệu view, nhà sáng tạo thực nhận bao nhiêu tiền?

Đạt một triệu lượt xem trên YouTube là một cột mốc quan trọng, mở ra cơ hội lớn cho các nhà sáng tạo nội dung nhỏ. Thành tích này không chỉ giúp họ thu hút sự chú ý hơn từ người dùng mà còn có khả năng vượt qua thuật toán của nền tảng, từ đó xuất hiện nhiều hơn trong các đề xuất video. Tuy nhiên, những người hy vọng kiếm được nhiều tiền từ những video dài dòng sau khi đạt mốc này có thể sẽ phải đối mặt với thực tế không như mong đợi.

Số tiền YouTube trả cho nhà sáng tạo không đơn giản như mọi người vẫn tính toán.

Theo thống kê, các kênh tham gia Chương trình Đối tác YouTube (YPP) thường kiếm được từ 2.000 đến 4.000 USD cho một triệu lượt xem. Tuy nhiên, doanh thu trung bình trên mỗi nghìn lượt xem (RPM) có thể đạt khoảng 2.300 USD cho video dài. YouTube trả từ 1 đến 5 USD cho mỗi nghìn lượt xem, tùy thuộc vào lĩnh vực của kênh. Các kênh giáo dục và khoa học thường có mức thu nhập cao hơn, trong khi các kênh âm nhạc và giải trí thường kiếm được ít hơn.

Điều cần lưu ý là nhiều YouTuber thường đề cập đến chi phí trên mỗi nghìn lượt xem (CPM) để tính toán thu nhập, nhưng đây chỉ là số tiền mà nhà quảng cáo trả cho mỗi 1.000 lượt hiển thị quảng cáo. YouTube giữ lại 45% doanh thu quảng cáo, do đó RPM phản ánh lợi nhuận thực tế mà các nhà sáng tạo nhận được sau khi nền tảng này lấy phần của mình. Mặc dù đạt một triệu lượt xem có thể được coi như một thành công lớn, nhưng để thực sự kiếm được tiền, các YouTuber cần phải liên tục sản xuất nội dung và đạt được nhiều lượt xem hơn.

Nhiều nhà sáng tạo phải kiếm thêm thu nhập bằng cách hợp tác với các nhãn hiệu.

Đối với các kênh nhỏ, việc đạt một triệu lượt xem lần đầu tiên có thể không mang lại lợi nhuận ngay lập tức. Để đủ điều kiện nhận tiền từ YouTube, các kênh cần có ít nhất 500 người đăng ký và 3.000 giờ xem nội dung dài, hoặc ba triệu lượt xem từ video ngắn. Họ cũng cần có ít nhất ba video đủ điều kiện được đăng tải trong vòng 90 ngày. Để nhận được thanh toán trực tiếp từ YouTube, các nhà sáng tạo cần đạt 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem tổng cộng, hoặc 10 triệu lượt xem từ video Shorts.

Nhiều nhà sáng tạo đã biến công việc trên YouTube thành nghề toàn thời gian hoặc bán thời gian, nhưng không ít người cảm thấy thu nhập từ YouTube chưa đủ sống. Do đó, họ đã tìm đến các nguồn thu nhập bổ sung từ tài trợ. Các nhà tài trợ phổ biến bao gồm các công ty xây dựng website, dịch vụ bảo mật dữ liệu hay các thương hiệu tai nghe giá rẻ. Mặc dù một số người dùng có thể không thích việc quảng cáo làm gián đoạn nội dung, nhưng nhiều nhà sáng tạo nhận thấy rằng đây là cách hiệu quả để gia tăng thu nhập cho mỗi video.