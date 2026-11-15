Elon Musk và hơn 43.000 người ký thư đòi phục chức CEO Nvidia cho Jensen Huang

Elon Musk vừa tham gia chiến dịch đang lan rộng nhằm đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO của Nvidia. "Một bản kiến nghị phục chức cho Jensen đang được thực hiện và tôi cũng ký tên", ông Musk đăng tải trên mạng xã hội X.

Tỷ phú này hiện là một trong hơn 43.000 người đã ký vào bức thư ngỏ gửi Hội đồng quản trị Nvidia, hai ngày sau khi ông Huang từ chức tại công ty mà ông đồng sáng lập cách đây 33 năm.

Bức thư được đăng tải trên trang web do các tình nguyện viên vận hành mang tên Stand with Jensen, yêu cầu Hội đồng quản trị phục chức cho ông Huang trong khi chờ một cuộc điều tra độc lập làm rõ sự thật. Bộ đếm trực tiếp của trang web ghi nhận 2.980 người ký là nhân viên hiện tại của Nvidia, 454 cựu nhân viên và 24.097 cổ đông. 15.517 người còn lại ký với tư cách là người ủng hộ.

Elon Musk và Jensen Huang là hai nhân vật nổi tiếng hàng đầu làng công nghệ. Ảnh: EPA

Ban tổ chức chiến dịch khẳng định hoạt động này không được Nvidia hay ông Huang hậu thuẫn, đồng thời thông tin về chức danh của người ký là do họ tự khai báo và chưa được xác minh.

Bức thư mở đầu bằng lời tri ân và chuyển sang vấn đề quy trình xử lý. Những người ký tên bày tỏ lo ngại ông Huang bị bãi nhiệm "mà không có quy trình xử lý công bằng và đúng thủ tục thực chất", đồng thời họ chưa được cung cấp bằng chứng cho thấy người phụ nữ là tâm điểm của vụ lùm xùm là gián điệp.

"Chỉ riêng sự nghi ngờ hoặc mối liên hệ cá nhân không phải là cơ sở đầy đủ để chấm dứt vai trò lãnh đạo của Jensen", nội dung thư nêu rõ.

Bức thư đưa ra ba yêu cầu cụ thể: phục chức CEO cho ông Huang, hoặc đưa ra lý do cụ thể, dựa trên bằng chứng cho thấy sự vắng mặt của ông mang lại lợi ích cho Nvidia; tiến hành một cuộc điều tra độc lập với phạm vi và thời gian biểu được công khai, đồng thời tạo cơ hội công bằng để ông Huang phản hồi trước khi đưa ra bất kỳ quyết định cuối cùng nào; Hội đồng quản trị phải kịp thời giải thích công khai về những lo ngại của mình, các bằng chứng nắm giữ cũng như cách thức cân nhắc lợi ích của nhân viên và cổ đông.

Tuy nhiên, thư không khẳng định ông Huang hoàn toàn vô can. "33 năm lãnh đạo không đặt bất kỳ ai đứng trên trách nhiệm giải trình. Nhưng trách nhiệm giải trình đòi hỏi phải có bằng chứng, một phiên điều trần công bằng và một quyết định thấu tình đạt lý", bức thư viết. "Jensen xứng đáng có được một quy trình xử lý công bằng, chứ không phải sự phán xét của đám đông".

Elon Musk không phải là nhân vật nổi tiếng duy nhất ký tên. CEO của Epic Games Tim Sweeney, Garry Tan của quỹ đầu tư Y Combinator, CEO của Replit Amjad Masad, Aidan Gomez của Cohere và nhà đầu tư Gavin Baker thuộc quỹ Atreides Management cũng đã đặt bút ký.

Các thông điệp từ đội ngũ nhân viên Nvidia có phần chừng mực hơn. Erwin Coumans, người tự giới thiệu là kỹ sư cao cấp xuất sắc, viết rằng đời tư của ông Huang "không phải việc của tôi" và mọi hành vi vi phạm quy tắc ứng xử "đều phải được xử lý", nhưng ông vẫn yêu cầu một sự đối xử công bằng.

Jensen Huang từ chức CEO, Nvidia trên đà 'bốc hơi' 1 nghìn tỷ USDCổ phiếu Nvidia lao dốc hơn 11% ngay sau thông tin CEO Jensen Huang từ chức, thổi bay gần 1.000 tỷ USD vốn hóa trong tháng này và gây chấn động nhóm cổ phiếu công nghệ toàn cầu.

Bức thư làm gia tăng sức ép vốn đã âm ỉ bên trong Nvidia suốt cả tuần qua. Theo tạp chí Wired, một bài đăng trên hòm thư góp ý nội bộ kêu gọi Hội đồng quản trị lắng nghe tâm tư của nhân viên đã thu hút hơn 1.600 bình luận, phần lớn trong số đó ủng hộ ông Huang quay trở lại. Tạp chí này cũng không tìm thấy bất kỳ bài đăng nào từ nhân viên Nvidia ủng hộ việc ông rời đi.

Ông Huang rời ghế Chủ tịch, CEO và thành viên Hội đồng quản trị vào ngày 12/11, quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Bốn ngày trước đó, trong một bản ghi nhớ gửi nhân viên, ông thừa nhận đã "không chung thủy với vợ", sau khi xuất hiện các thông tin về mối quan hệ giữa ông và bà Alice Huang - một lãnh đạo cấp cao của công ty Megaspeed mà các cơ quan tình báo Mỹ nghi ngờ đang làm gián điệp.

Sau đó, tiếp tục xuất hiện thông tin về mối quan hệ ngoài luồng thứ hai của ông với Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách mảng y tế của Nvidia và mối quan hệ thứ ba với một nhân viên khác.

Giám đốc tài chính Colette Kress hiện giữ chức CEO tạm quyền, còn cựu CEO của Synopsys, Harvey Jones, trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị đầu tiên trong lịch sử của Nvidia. Ông Huang cũng đã được yêu cầu ra điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ vào tháng tới.

Trang web của chiến dịch tóm tắt yêu cầu của mình bằng một câu: "33 năm cống hiến xứng đáng có một câu trả lời".

Cơ hội đầu tiên để Hội đồng quản trị đưa ra phản hồi sẽ diễn ra vào tuần tới, khi Nvidia công bố báo cáo tài chính vào ngày 17/11 và bà Kress có bài phát biểu trước toàn thể nhân viên tại cuộc họp chung vào sáng hôm sau.