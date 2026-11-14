Casio ra mắt đồng hồ Edifice có vỏ hoàn thiện bằng vàng

Casio chuẩn bị giới thiệu hai mẫu đồng hồ mới trong dòng chronograph Edifice vào tháng 11 này: EFR-539G-2AV và EFR-539G-3AV. Cả hai mẫu đã được niêm yết trên trang web toàn cầu và trang web tại Singapore của công ty, cho thấy việc ra mắt tại nhiều thị trường khác nhau sẽ diễn ra vào cuối tháng này.

Về thiết kế, cả hai mẫu đồng hồ đều có kích thước lớn với các thông số 54,1 x 49,5 x 11,7 mm và trọng lượng 184 gram. Vỏ và viền được chế tác từ sự kết hợp giữa thép không gỉ và nhôm, trong khi sự khác biệt chính giữa hai mẫu nằm ở bảng màu.

Mẫu EFR-539G-2AV có mặt số màu xanh đậm, kết hợp với lớp mạ ion vàng hồng trên vành bezel và các mắt xích trung tâm của dây đeo. Ngược lại, mẫu EFR-539G-3AV sử dụng mặt số màu xanh lá cây và lớp mạ ion vàng tiêu chuẩn.

Cả hai mẫu đều trang bị kính khoáng cho mặt số và nắp lưng khóa vít. Dây đeo bằng thép không gỉ được cố định bằng khóa gập ba nấc, phù hợp với kích thước cổ tay từ 150 đến 205 mm. Đặc biệt, chúng có khả năng chống nước ở áp suất 10 bar, cho phép chịu được độ sâu lên đến 100 mét, phù hợp cho việc tiếp xúc với nước hàng ngày hoặc khi bơi lội.

Về cấu tạo bên trong, cả hai mẫu sử dụng bộ máy thạch anh tiêu chuẩn với viên pin SR920SW, có tuổi thọ khoảng hai năm. Độ chính xác thời gian đạt tiêu chuẩn với sai số cộng hoặc trừ 20 giây mỗi tháng. Mặt đồng hồ hiển thị giờ, phút và giây với ba mặt số phụ cho chức năng bấm giờ, có khả năng đo tối đa 59 phút và 59,9 giây.

Hiện tại, cả hai mẫu đồng hồ đang được niêm yết trên trang web của Casio Singapore với giá 259 đô la Singapore (tương đương 201 USD - khoảng 5,17 triệu đồng) và dự kiến sẽ sớm có mặt tại các quốc gia khác.