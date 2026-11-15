Giải mã bí ẩn hiện tượng mưa máu từng gây kinh hoàng suốt ngàn năm

Các ghi chép về hiện tượng mưa máu, thậm chí kèm theo thịt động vật rơi từ bầu trời, đã xuất hiện suốt hàng ngàn năm trong sử thi Iliad và Kinh Thánh. Những lời kể này thoạt nghe thì giống như đến từ trí tưởng tượng của người xưa, nhưng dưới lăng kính của khoa học thì sự thật ra sao?

Bí ẩn đằng sau những cơn mưa máu từng gây ám ảnh.

Theo đó, vào tháng 8/1841 tại Tennessee (Mỹ), hai người làm việc trên đồng thuốc lá từng kinh hãi chứng kiến mưa máu kèm những mẩu thịt và mỡ thối rữa trút xuống. Khi kiểm tra mẫu vật, nhà khoa học Gerard Troost xác định đây là máu và sợi cơ của xác động vật trên mặt đất bị gió bão cuốn lên mây.

Theo cuốn tài liệu Complete Weather Resource năm 1997, những trận mưa vật thể kỳ lạ hay xác thịt thường bắt nguồn từ lốc xoáy hoặc vòi rồng hút nước. Cột không khí xoáy áp suất thấp có thể hút mọi thứ từ mặt đất lên cao rồi phát tán đi xa nhiều dặm. Bất kỳ luồng gió nâng mạnh mẽ nào từ thời tiết cực đoan cũng có thể là nguyên nhân cuốn xác động vật đang phân hủy lên trời rồi làm rơi xuống cánh đồng.

Đối với những trận mưa chỉ mang sắc đỏ mà không kèm xác thịt, khoa học cũng tìm ra lời giải thích tự nhiên thay vì các quan niệm điềm báo huyền bí. Điển hình tại bang Kerala (Ấn Độ) vào năm 2001, hiện tượng mưa đỏ thẫm từng khiến một nhà vật lý nghi ngờ là vi khuẩn từ sao chổi. Tuy nhiên, điều tra chính thức xác định nguyên nhân thực chất là bào tử của loài tảo Trentepohlia màu cam đỏ mọc đầy trên cây cối và cột đèn đường bị gió cuốn vào mây.

Đất và nước biển nhuộm đỏ sau cơn mưa máu tại Iran.

Bên cạnh bào tử tảo, nhiều trận mưa máu khác trên thế giới được truy nguyên từ lớp bụi đỏ do gió cuốn từ sa mạc Sahara hòa lẫn vào hạt mưa. Điều thú vị là bản hit "Red Rain" năm 1986 của Peter Gabriel cũng không lấy cảm hứng từ hiện tượng thời tiết này, mà bắt nguồn từ cơn ác mộng về những bức tường chứa đầy máu.

Hóa ra, những đám mây bão cũng giống như các cơn ác mộng khi có thể mang theo nhiều điều bất ngờ ngoài dự đoán. Từ xác động vật do lốc xoáy cuốn đi cho đến bào tử tảo trên cột đèn, khoa học hiện đại đã chứng minh hiện tượng mưa máu hoàn toàn bắt nguồn từ tự nhiên chứ không phải điềm báo từ thiên đường.