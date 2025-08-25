iPhone 18 năm sau sẽ lược đi tính năng này

Việc Apple giới thiệu nút Điều khiển Camera trên iPhone 16 đã biến chúng trở thành một trong những cải tiến vĩ đại nhất trong lịch sử iPhone. Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau, công ty đang có xu hướng loại bỏ nút này trên dòng iPhone 18 - dự kiến trình làng vào năm 2026 vì không đủ người dùng sử dụng.

Ảnh minh họa.

Theo một bài đăng của tài khoản OvO OvO OvO OvO trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc), Apple đã thông báo với các nhà cung cấp về việc sẽ ngừng đặt hàng các linh kiện cần thiết cho nút Điều khiển Camera. Lý do đằng sau quyết định này là tính năng này không thu hút đủ sự tương tác giữa người dùng và Apple muốn cắt giảm chi phí sản xuất.

Tuy nhiên, dự đoán này vẫn còn hơi sớm với iPhone 18 Series. Thế hệ iPhone 17 thậm chí còn chưa ra mắt và đây sẽ chỉ là thế hệ iPhone thứ hai có nút Điều khiển Camera. Điều này có thể giúp Apple hiểu rõ hơn mức độ phổ biến của tính năng này khi nhiều người dùng có thể tiếp cận và trải nghiệm.

Mặt khác, nút Điều khiển Camera đã gây ra nhiều cảm xúc lẫn lộn trong cộng đồng người hâm mộ Apple. Có những lời khen ngợi về trải nghiệm xúc giác và các nút điều khiển camera tiên tiến, một số người khác lại cảm thấy nút này thừa thãi so với các nút điều khiển trên màn hình. Tính năng này cũng hầu như không được các nhà sản xuất khác sao chép.

Ảnh minh họa.

Những quyết định gây tranh cãi trước đây của Apple lại khác. Việc loại bỏ giắc cắm tai nghe 3,5 mm và sự ra đời của "tai thỏ" đã từng gây chia rẽ dư luận nhưng lại nhanh chóng lan rộng trong các "đối thủ" cạnh tranh.

Ngay sau khi iPhone 16 ra mắt, các công ty như Realme, Oppo và Nubia đã công bố phiên bản nút Điều khiển Camera của riêng mình. Tuy vậy, 2 "ông lớn" Samsung hay Google lại không đi theo bước chân của Apple. Điều đó có thể là một tín hiệu cho thấy nút bấm này sẽ không được ưa chuộng hoặc có thể sức ảnh hưởng của Apple đang suy yếu đối với ngành công nghiệp điện thoại thông minh.