Camera iPhone 18 sẽ gây bàng hoàng cho người hâm mộ?

Theo báo cáo từ DealSite Korea, Apple đang hợp tác với Samsung để sản xuất cảm biến hình ảnh CMOS (CIS) cho các mẫu iPhone trong tương lai, với iPhone 18 có thể là sản phẩm đầu tiên được hưởng lợi từ công nghệ này. Samsung dự kiến sẽ cung cấp cảm biến camera 200 MP cho iPhone 18.

iPhone 18 sẽ khiến người hâm mộ hứng khởi với camera nhảy vọt từ 48 MP lên 200 MP?

Mặc dù Apple chưa công bố chi tiết về các linh kiện sẽ được sử dụng trong khoản đầu tư này, công ty đã xác nhận đang hợp tác với Samsung để phát triển “công nghệ mới tiên tiến cho việc sản xuất chip” tại một cơ sở ở Mỹ, có thể là nhà máy ở Austin, Texas, nơi Samsung đã có sự hiện diện đáng kể. Theo DealSite, nhà máy này sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt cảm biến hình ảnh cho iPhone vào tháng 3/2026, điều này càng khiến khả năng iPhone 18 trở thành dòng sản phẩm đầu tiên sử dụng linh kiện CIS của Samsung dễ xảy ra.

Nếu thông tin chính xác, Apple có thể đang chuẩn bị cho một bước nhảy vọt về số megapixel, với khả năng áp dụng công nghệ cảm biến 200 MP mà Samsung đã trang bị trên các mẫu Galaxy hàng đầu. iPhone hiện tại chỉ có độ phân giải tối đa là 48 MP. Mặc dù số megapixel không phải là yếu tố duy nhất quyết định chất lượng hình ảnh, sự chênh lệch này đang ngày càng rõ rệt trong một số trường hợp sử dụng độ phân giải cao.

Đây có thể là dấu chấm hết cho sự độc quyền của Sony trong việc cung cấp cảm biến camera cho Apple trong nhiều năm qua. Thực tế là, Samsung đã bắt đầu thách thức vị thế của Sony từ giữa năm 2024 khi các cuộc đàm phán giữa Apple và Samsung được cho là đã bắt đầu vào năm ngoái và kết thúc vào đầu năm nay.

Samsung sẽ đánh bật Sony khỏi cảm biến chính trên iPhone.

Lưu ý rằng, mặc dù Sony cũng đang phát triển cảm biến 200 MP của riêng mình để đáp trả, tuy nhiên động thái này của công ty Nhật Bản có thể đã quá muộn. Nếu Samsung giành được hợp đồng với iPhone 18, đây sẽ là lần đầu tiên Apple sử dụng phần cứng camera của Samsung trên iPhone, đánh dấu một bước chuyển lớn trong mối quan hệ đối tác linh kiện quan trọng này.

Tuy nhiên, người dùng không nên kỳ vọng điều này sẽ xuất hiện trên iPhone 17 mà Apple dự kiến ra mắt vào tháng 9/2025 khi sản phẩm chỉ sử dụng “phiên bản nâng cấp nhẹ của hệ thống camera 48 MP”. Nếu Apple thực sự đang lên kế hoạch cho một bước nhảy vọt trong công nghệ nhiếp ảnh, iPhone 18 có thể sẽ là sản phẩm đáng chú ý nhất trong tương lai gần.