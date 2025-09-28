Quy định oái ăm kìm hãm sự phát triển phần cứng của iPhone

Mọi chuyện bắt đầu khi Apple buộc phải chuyển đổi cổng kết nối từ Lightning sang USB-C, một thay đổi được người dùng iPhone đón nhận nồng nhiệt. Tuy nhiên, những quy định tiếp theo của EU đã gây ra không ít khó khăn cho Apple, khiến công ty phải đối mặt với nhiều thách thức.

USB-C trên iPhone chính là thành quả từ các quy định của EU.

Một trong những vấn đề nổi bật là sự chậm trễ trong việc triển khai các tính năng như Apple Intelligence và dịch thời gian thực trên AirPods. Những tính năng này đã được nhiều người dùng yêu thích nhưng lại chưa thể có mặt tại Châu Âu do các quy định nghiêm ngặt. Apple bày tỏ sự mệt mỏi trước những tiêu chuẩn của EU, cho rằng chúng có thể dẫn đến việc các mẫu iPhone và sản phẩm khác không được trang bị công nghệ tiên tiến mà họ đã phát triển.

Apple đã chỉ ra rằng Đạo luật DMA mới của Châu Âu đang tạo ra nhiều khó khăn cho họ. Tiêu chuẩn này yêu cầu công ty mở rộng hệ sinh thái của mình và cho phép các chức năng tương tác với thiết bị của bên thứ ba. Mặc dù nghe có vẻ tích cực, thực tế lại đặt ra thách thức lớn cho Apple trong việc bảo vệ quyền riêng tư và an toàn dữ liệu của người dùng.

Do đó, nhiều tính năng như iPhone Mirroring hay dịch trực tiếp trên AirPods đã có mặt ở các quốc gia khác vẫn chưa thể triển khai tại Châu Âu. Apple cho biết cần thêm thời gian để thích ứng với các quy định mà không làm tổn hại đến dữ liệu nhạy cảm của người dùng.

Nhưng Apple vẫn đang đau đầu vì luật EU khiến iPhone ở khu vực này kém hấp dẫn hơn.

Ngoài ra, một số tính năng trên bản đồ như lưu địa điểm đã ghé thăm vẫn chưa có mặt tại EU gây khó chịu cho người dùng. Mặc dù Apple khẳng định chưa phải trì hoãn việc phát hành sản phẩm tại Châu Âu, nhưng họ cũng thừa nhận rằng nếu các quy định tiếp tục thắt chặt, lịch trình ra mắt sản phẩm có thể bị ảnh hưởng.

Apple hiểu rõ tinh thần của DMA, nhưng lo ngại rằng kết quả có thể trái ngược với mong đợi, dẫn đến trải nghiệm hạn chế hơn cho người dùng Châu Âu. Công ty kêu gọi xem xét lại các tiêu chuẩn này và cam kết bảo vệ dữ liệu của khách hàng.