Dù người Việt xa lánh, đây vẫn là iPhone có tỷ lệ giá/hiệu năng tốt nhất

Chỉ vài tháng trước, Apple đã gây bất ngờ khi ra mắt iPhone 16e, một thành viên mới trong gia đình iPhone để thay thế cho chiếc iPhone SE kinh điển. Mẫu máy này sở hữu thiết kế đẹp mắt, chip mạnh mẽ, camera chất lượng và thời lượng pin ấn tượng nhưng lại ở mức giá khá hợp lý, từ 15,39 triệu đồng.

iPhone 16e có cấu hình phần cứng tốt để có thể "cân trong nhiều năm".

Với mức giá hợp lý và hiệu suất ấn tượng, iPhone 16e có thể là sự thay thế hoàn hảo cho những ai không muốn chờ đợi iPhone 17. Tất nhiên, mức giá còn có thể thấp hơn nếu người dùng mua các mẫu iPhone 16e “lướt” được bày bán dưới dạng likenew tại các cửa hàng.

Đối với người dùng trung bình không muốn chi hơn 25 triệu đồng cho một chiếc smartphone, iPhone 16e trở thành lựa chọn tốt. Đây là một thiết bị cân bằng và mạnh mẽ, sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng trong nhiều năm tới.

Dưới đây là một số điểm nhấn giải thích tại sao người tiêu dùng nên ưu tiên cho một sản phẩm như iPhone 16e trên thị trường hiện nay, dù rằng đây vẫn là một trong những mẫu iPhone bị rất nhiều người tiêu dùng Việt Nam quay lưng.

Điện thoại mang đến chip A18 chiến đấu tốt các game di động hàng đầu trên App Store.

- Chip A18: iPhone 16e sử dụng chip giống như iPhone 16, điều này đảm bảo sức mạnh để chơi các trò chơi hàng đầu trên App Store và sử dụng Apple Intelligence trong nhiều năm tới.

- Cập nhật lâu dài: iOS 26 hỗ trợ các mẫu iPhone phát hành từ năm 2019 sẽ được cập nhật ít nhất 7 năm. Với sức mạnh của iPhone 16e, thời gian cập nhật có thể kéo dài hơn nữa.

- Thời lượng pin: iPhone 16e gây ấn tượng với thời lượng pin dài hơn so với iPhone 16 thông thường, đủ để người dùng sử dụng liên tục trong một ngày.

- Camera chính: Mặc dù chỉ có một camera nhưng cảm biến 48 MP vẫn ấn tượng khi cho phép người dùng chụp ảnh 12 MP với zoom 2x, từ đó đáp ứng nhu cầu của đại đa số người dùng.

Camera 48 MP duy nhất nhưng vẫn chiến đấu tốt khi chụp ảnh.

- Giá bán: Đây là một trong những điểm mạnh nhất của iPhone 16e. Mặc dù giá tại các cửa hàng phân phối ủy quyền có thể cao hơn, nhưng người dùng vẫn có thể tìm thấy sản phẩm này từ các cửa hàng uy tín với giá dưới 15,39 triệu đồng.

Tóm lại, iPhone 16e là một thành công vang dội mà Apple đã mang lại trong giai đoạn đầu năm 2025. Chiếc smartphone này mang lại cảm giác tuyệt vời và sở hữu thông số kỹ thuật hàng đầu. Với mức giá này, thật khó để tìm thấy một chiếc smartphone nào tương tự. Cho đến khi iPhone 17e ra mắt vào năm sau, iPhone 16e vẫn là lựa chọn hàng đầu trong danh mục sản phẩm của Apple.